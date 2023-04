Den ukrainske efterretningschef bliver spurgt flere gange, men han vil – selvfølgelig – ikke blive konkret om den længe ventede ukrainske offensiv.

Men Kyrylo Budanov siger alligevel noget.

»Om man kan lide det eller ej, nærmer vi os et slag, som vil blive en milepæl i ukrainsk historie. Det er et faktum, og alle er klar over det,« siger han i et interview med det ukrainske medie RBC:

»Hvornår det begynder, skal stadig være et mysterium, men alle ved, at vi nærmer os.«

I det mere end 50 minutter lange interview, der er optaget for få dage siden, understreger Kyrylo Budanov, at det ukrainske slutmål stadig ubestridt er at genoprette grænserne, der blev etableret i 1991. Det vil sige inklusive hele Donbas og Krim-halvøen.

Rækkefølgen er underordnet. Og mere sandsynligt omfattet af hemmelighedskræmmeriet omkring den forestående modoffensiv, lyder det.

»Jeg tror, at et betragteligt område vil blive generobret med magt under operationen. I hvilke retninger, hvad og hvornår vil jeg afstå fra at sige noget om, desværre,« siger Kyrylo Budanov:

»Hvis Krim er det sidste område, der bliver erobret, er det finalen. Hvis Krim bliver erobret først, og Donbas endnu ikke er indtaget, er det ikke afslutningen.«

Kortet over Moskva på væggen i Kyrylo Budanovs kontor, bag RBC-journalisten. Foto: Screenshot fra video Vis mere Kortet over Moskva på væggen i Kyrylo Budanovs kontor, bag RBC-journalisten. Foto: Screenshot fra video

Over for sit skrivebord har han på en stor skærm hængende et flimrende kort over den russiske hovedstad, Moskva.

I interviewet med RBC optræder det flere gange ganske tydeligt, selvom det ikke bliver italesat. Efterretningschefen har dog i et tidligere interview retorisk spurgt: »Deres hovedmål var Kyiv. Hvorfor skulle jeg ikke kigge på et kort over Moskva?«

Og måske er der en dybere mening med udsmykningen.

The Washington Post skriver mandag, at den militære efterretningschef for få måneder siden planlagde et større angreb mod netop den russiske hovedstad. Det skete op til etårsdagen for invasionen, 24. februar.

Det skulle være sket »med alt, hvad efterretningstjeneste var i besiddelse af«, lyder det hos mediet, der baserer oplysningerne på hemmelige dokumenter fra amerikansk militær.

I sidste ende fik USA dog angivelig afværget operationen, lyder det.

Så sent som søndag blev der dog fundet det, der skulle være en ukrainsk drone, i Moskva-forstaden Bogorodskoye, og det førte til en øjeblikkelig aflysning af den forestående og traditionelt storstilede 9. maj-markering af sejren over Nazityskland i distriktet.

Det samme er sket mange andre steder i Rusland af sikkerhedsmæssige årsager. Hvor også gamle beskyttelsesrum og luftværnsinstalleringer er blevet aktiveret.

Kyrylo Budanov har angivelig haft en spektakulær plan om et angreb mod Moskva for kort tid siden. Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Kyrylo Budanov har angivelig haft en spektakulær plan om et angreb mod Moskva for kort tid siden. Foto: VALENTYN OGIRENKO

RBC-interviewet med Kyrylo Budanov er optaget inden disse hændelser, men han giver dog udtryk for, at han er ganske bevidst om, hvad eksempelvis den åbne ukrainske snak om et – udefinerbart – storstilet modangreb har betydet i Rusland.

»Masserne ser det, og de er bange. De er bange,« siger han.

Og fortæller, at de russiske styrker efterhånden har positioneret sig i defensive stillinger overalt på fronten. Altså den invaderende hær.

Kyrylo Budanov siger også, at han ikke frygter for, at den vestlige strøm af materiel vil ophøre.

Trods massiv udstationering af russiske soldater i Hviderusland vurderer efterretningschefen heller ikke, at der i øjeblikket eksisterer en reel trussel om angreb herfra.

Han regner heller ikke med, at Rusland vil ty til atomvåben, selv hvis ukrainske styrker skulle sætte fod på Krim-halvøen.

Og så har Kyrylo Budanov også angivelig oplysninger om, hvorvidt Kina i smug har leveret våben til Rusland.

»Indtil videre har Kina ikke leveret ammunition til Rusland,« siger han og tilføjer, at der heller ikke er planer om det »i den nærmeste fremtid«.

Endelig udtrykker den ukrainske topchef en vis form for beundring for et aspekt hos fjenden: den russiske propagandamaskine.

»De fordummer deres befolkning, som ingen andre i verden kan gøre det,« siger Kyrylo Budanov:

»De har altid en plan B i Rusland. De kan vise ethvert nederlag som en sejr.«

Og ifølge efterretningschefen kan man altså i Rusland hurtigt få brug for den særlige evne.