Donald Trumps pengetank vokser hurtigt, mens han er på kant med loven. I sidste uge scorede den tidligere præsident 10 millioner kroner - på bare tre dage.

Hans kampagnefolk oplyser til Fox News, at Trump samlede det vanvittige beløb ind, efter han sidste lørdag sagde, at han forventede at blive arresteret i New York.

Det skete imidlertid ikke, men det fik republikanske vælgere til at tage pengepungen frem. Således blev de 1,5 millioner dollars indsamlet i dagene efter Trumps udmelding.

»Han ved, at når han kommer med bombastiske udmeldinger, så præger han nyhedsbilledet i dagevis - og endnu engang fik han ret,« siger Doug Heye, der er tidligere kommunikationschef for Den Republikanske Kommité til avisen Daily News.

USAs tidligere præsident er blevet vækket efter valgnederlaget ved midtvejsvalget i 2022. Forleden talte han til et vælgermøde i Waco, Texas. Foto: SUZANNE CORDEIRO Vis mere USAs tidligere præsident er blevet vækket efter valgnederlaget ved midtvejsvalget i 2022. Forleden talte han til et vælgermøde i Waco, Texas. Foto: SUZANNE CORDEIRO

Og mens Trump stjæler nyhedsbilledet, vokser støtten også til ham. Han går frem i meningsmåliger, og har den seneste uge lagt stor afstand til sin nærmest rival, Floridas guvernør Ron DeSantis, der endnu ikke har meldt sig på banen som præsidentkandidat.

Det er ikke første gang, at Trump har kapitaliseret på juridiske problemer. Det skete også, da FBI gennemsøgte hans Florida-hjem, Mar-a-Lago, for hemmeligstemplede dokumenter. Det skete ligeledes under de to rigsretssager, og da han sagde, at valget i 2020 blev stjålet af demokraterne.

Men allermest markant: Da 'Access Hollywood' under valgkampen i 2016 offentliggjorde båndet, hvor han siger, at man kan tage kvinder i skridtet - den famøse 'grab 'em by the pussy'-kommentar. På én enkelt dag indsamlede Trump knap 80 millioner kroner.

Modvind får hans vælgere til at fore ham økonomisk og dermed gøre ham klar til at føre en benhård kampagne. Økonomi betyder alt i amerikanske valgkampe, for det afgør hvor mange reklamer, man kan købe.

De 10 millioner kroner på bare tre dage er også markant mere, end Trump kunne indsamle for bare ni måneder siden. I midten af 2022 kunne han indsamle godt en million kroner om dagen.

Amerikanerne venter lige nu på nyt fra anklagemyndigheden i New York, hvor en potentiel tiltale kan ramme Donald Trump. Det er sagen om 'tys-tys'-penge til pornostjernen Stormy Daniels, der kan ende med en anholdelse af eks-præsidenten.

Det har fået myndighederne i New York til at forberede sig på det værste, hvis vrede 'Make America Great Again'-fans går til angreb.

»Vi er altid klar. NYPD (politiet i New York, red.) gør et fantastisk stykke arbejde, når sådan nogle ting sker i vores by,« lød det søndag fra Eric Adams, New Yorks borgmester.

Donald Trump advarede i weekenden selv om 'død og ødelæggelse', hvis han skulle blive tiltalt.