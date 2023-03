Lyt til artiklen

»Jeg har et par gode ideer,« siger rockmusikeren Ted Nugent fra scenen til Trumps store rally i Waco i Texas, USA, lørdag.

»Giv mig mine skattepenge tilbage. Jeg har ikke sagt ja til at dræbe ufødte babyer. Og jeg har heller ikke sagt ja til at give penge til Ukraine eller til en eller anden homoseksuel weirdo,« fortsætter den kontroversielle rockmusiker.

Det er præsident Zelenskyj, han taler om, og Nugent får store klapsalver og 'yeahs' fra de mange fremmødte Trump-tilhængere. De har store skilte med. 'Trump 2024' og 'Witchhunt' står der på dem.

Du kan også købe sweatshirts med teksten: 'God, guns, Trump'.

This is how the Republican presidential frontrunner’s rally kicked off yesterday pic.twitter.com/21d6x3mI5F https://t.co/kO8c3iTfTJ — Aaron Rupar (@atrupar) March 26, 2023

»Jeg lytter ikke til alt det negative. Jeg beder til, at han ikke bliver tiltalt. Gud hører vores bøn,« siger Debbie Harvey til BBC.

Trump kommer på scenen og lægger hånden på hjertet, mens USAs nationalhymne, 'Star-Spangled Banner', går i gang. Stemmerne, der synger de storladne ord om 'the home of the brave', er fængselsindsatte, der afsoner straffe efter angrebet på Kongressen den 6. januar 2021.

Trump er tilbage, og han er i topform. Han fortryder intet og går straks løs på de to fremtrædende fjender, han fik i den foregående uge: Den venstreorienterede distriktsanklager Alvin Bragg fra New York, der angiveligt vil tiltale ekspræsidenten i sagen om pornostjernen Stormy Daniels. Og Trumps eneste reelle politiske rival, Floridas guvernør, Ron DeSantis.

»Distriktsadvokaten i New York har under varsel og ledelse fra 'uretfærdighedsministeriet' i Washington, D.C. efterforsket mig for noget, der ikke var en kriminel handling, ikke var en forseelse, ikke var en sag,« siger ekspræsidenten, mens de fremmødte jubler.

Medlem af repræsentanternes hus, Marjorie Taylor Greene, fra Georgia, er nærmest mere ekstrem end Trump. Hun har f.eks. skrevet på Facebook, at de californiske skovbrande kunne være sat i gang af jødiske laserlys fra rummet.

Trump langer også ud efter DeSantis og siger, at Florida faktisk var en bedre stat, før han blev guvernør, og at Ron DeSantis tiggede og bad ham om opbakning.

»Please støt mig, please støt mig,« siger Trump, mens han med forvrænget stemme imiterer DeSantis.

Vælgermødet i Texas kommer oven på en tumultarisk uge i USA, hvor Trump lovede 'død og ødelæggelse', hvis han bliver tiltalt i sagen om Stormy Daniels (Forstå sagen her). Myndighederne i New York forberedte sig på det værste, hvis tusinder af Trump-støtter kunne finde på at angribe anklagemyndigheden på Manhattan.

Men Trump var ikke i stand til at mobilisere demonstranter til at dukke op foran retten, og det blev en fuser for ekspræsidenten. Så kunne man foranlediges til at tro, at støtten til Trump var på tilbagetog – men sådan er virkeligheden bare ikke. Slet ikke.

Trump-støtter tog også imod ekspræsidentens fly, der har fået tilnavnet 'Trump Force One', da det landede i Waco, Texas.

For demokrater og moderate republikanere var der ellers håb at spore i stemmen efter midtvejsvalget i november 2022. Det blev nemlig tydeligt for enhver, at Donald Trump-støttede kandidater tabte stort. Demokraterne kunne således bevare flertallet i senatet. Set i lyset af den meget lave generelle tilfredshed med Biden var det noget af en bedrift.

Da Trump få uger senere annoncerede sit kandidatur som republikanernes præsidentkandidat i 2024, blev det også en pinlig affære. Trump virkede træt, og folk begyndte at udvandre fra seancen i Mar-a-Lago i Florida.

Efterfølgende drillede tabloidavisen New York Post Trump ved at skrive 'Florida man makes announcement' på forsiden allernederst. Underforstået: Trump er blevet skør og ubetydelig.

Men nu er virkeligheden en anden. Efter en uges offentlig slåskamp mod anklagemyndigheden i New York virker Trump atter fuld af energi og kampgejst. Det smitter af på meningsmålinger. Han har vind i sejlene.

Nye meningsmålinger giver Trump vind i sejlene. Der er langt ned til nummer to: Floridas guvernør, Ron DeSantis.

En meningsmåling fra Morning Consult viser, at Trump ville få 54 procent af stemmerne. Der er langt ned til DeSantis, der kun kan mønstre opbakning fra 26 procent af vælgerne. Andre målinger viser det samme.

Trump er lysår foran Floridas guvernør, der endnu ikke har meldt sig som kandidat. En Harvard CAPS/Harris-måling foretaget den 22. og 23. marts viser, at 50 procent af republikanerne støtter Trump. DeSantis må nøjes med 24 procent.

Trumps nye rivaler har kastet benzin på bålet. 'The Donald' er blevet vækket efter nederlaget til midtvejsvalget i 2022. Det mærker man også, når man taler med republikanere i USA.

De fleste har allerede glemt, at Trump-støttede kandidater, som for eksempel Kari Lake i Arizona, tabte guvernørvalget i november 2022. De fleste republikanere ser stadig Trump som en dygtig leder, og som det bedste bud på en præsident i 2024.

Todd Blissmann har stemt Obama tidligere. Men nu er han trumper - selvom han ikke kan lide præsidentens personlighed.

»Trump er en stærk leder, og han har aldrig taget en forkert politisk beslutning. DeSantis er for ung og uerfaren,« lød det fra republikaneren Todd Blissmann i Palm Beach – Donald Trumps absolutte hjemmebane i Florida.

Selvom Blissmann ikke kan lide Trumps stil – han kalder ham 'narcissist' – så ændrer det ikke på hans støtte til ekspræsidenten. Meningsmålingerne afspejler det samme: Republikanerne er ikke skræmt af Trumps mange juridiske problemer og hans mere og mere ekstreme holdninger.

For de er blevet vildere. Når han sender en rockmusiker på scenen for at håne Zelenskyj i Ukraine, når han får et fængselskor til at synge 'Star-Spangled banner', når han lover bål og brand, så er det hele blevet en del af den pakke, også almindelige republikanere køber.

Trump har gjort det republikanske parti ekstremt, men så længe opbakningen er der, er der ingen vej tilbage. Det eneste der kan stoppe Trump er en dom i en af de potentielle retssager. Og selv da vil hans martyrium vokse.

Mange Trump-tilhængere var mødt op til vælgermødet i Waco, Texas.

Det helt store spørgsmål er, om han kan slå Biden, hvis han genopstiller i 2024. Lige nu er Biden foran Trump – men der er stadig halvandet år til det næste amerikanske præsidentvalg.

Du kan se hele Trumps vælgermøde i Texas her.