Tirsdag blev ikke dagen, hvor Donald Trump blev tiltalt i sagen om porno-stjernen Stormy Daniels, som han angiveligt havde et seksuelt forhold til i 2006.

Hvis Trump i stedet bliver tiltalt onsdag, skal han formentlig først forbi anklagemyndigheden i næste uge, hvor han vil få taget et såkaldt 'mug-shot' og få taget sit fingeraftryk.

Konservative Fox News skriver, at der stadig er mulighed for, at distriktsanklager Alvin Bragg helt vil droppe sagen mod Trump. Det oplyser kilder til tv-stationen.

De fleste medier skriver dog, at tiltalen kommer onsdag.

Sagen kritiseres heftigt fra republikansk side for at være en politisk heksejagt. Bragg er nemlig kendt for at være blødsøden, når det kommer til New Yorks kriminelle, og derfor mener konservative amerikanere, at det er dobbeltmoralsk at gå så hårdt til Trump.

Sagen drejer sig om såkaldte 'tys tys'-penge til Stormy Daniels, som Trumps tidligere advokat Michael Cohen har erkendt at have betalt 130.000 dollars til. Penge han fik fra et Trump-selskab. Kort fortalt kan Trumps rolle i sagen være, at han har registreret pengene til Cohen som 'juridiske udgifter'. Og det kan på kant med loven.

Men spørgsmålet er bare, hvor ulovligt det er. I USA klassificeres lovovergreb enten som en 'misdemenours' (forseelser) eller 'felonies' (forbrydelser). Bragg vil forsøge at gøre Trumps handling til en føderal forbrydelse - og det er det, republikanerne kritiserer. De mener, at den blødsødne distriksanklager skyder gråspurve med kanoner - og det handler om at få Trump ned med nakken for enhver pris.

Flere amerikanske medier skriver, at der kan komme en tiitale allerede onsdag, hvor en storjury måske skal stemme om sagen. Sker det, kan den historiske tiltale være meget tæt på.

Det kan også være, at Bragg først tiltaler Trump i næste uge. I det hele taget er sagen omgivet af rygter og røgslør, og derfor sidder amerikanerne også på nåle, mens de venter på nyt fra New York.

Det vil være historisk, hvis præsident Trump bliver tiltalt i sagen. Det er dog ikke første gang nogensinde, at en præsident bliver sigtet. Men vi skal tilbage til 1872, hvor præsident Ulysses S. Grant, der blev arresteret for at have kørt for hurtigt med hestevogn.

Det var Donald Trump selv, der i sidste uge skrev på sit medie Truth Social, at han ville blive 'arresteret' tirsdag. Han opfordrerede samtidig sine egne støtter til at demonstrere for ham. Indtil videre er både påstand og opfordring faldet fra hinanden.

Eks-præsidenten blev ikke tiltalt tirsdag, og der har været meget få Trump-tilhængere på gaden for at retten i New York.

Der har modsat været flere anti-Trump-demonstranter, der ønsker ham bag tremmer.

B.T. følger begivenhederne i USA de kommende dage.