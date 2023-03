Lyt til artiklen

Alle pisker en stemning op i New York, hvor distriktsanklager Alvin Bragg angivelig vil rejse tiltale mod Donald Trump.

Tirsdag kan blive en farlig dag i USA, hvis Donald Trump ender med at blive 'arresteret', og hans fans igen går amok. Ingen ved, hvad der sker, men for Trump ligner det en vindersag.

Forleden opfordrede Trump sine støtter til at demonstrere for at »tage deres land« tilbage, og mange frygter derfor en gentagelse af 6. januar, hvor Trump sendte sin såkaldte MAGA-hær på en farlig mission, der endte med stormen på USAs politiske hjertekammer, Kongressen.

Myndighederne i New York er derfor helt klar.

Myndighederne i New York tager ingen chancer, hvis Trump-demonstranter kommer til Lower Manhattan, Foto: SHANNON STAPLETON

»Vi behandler dette som enhver anden begivenhed. Det er Lower Manhattan, så der er altid masser af politi til stede. Vi holder øje med situationen og har ressourcerne,« siger en talsmand fra NYPD til avisen New York Post.

Lower Manhattan er, som talsmanden siger, vant til lidt af hvert. Sikkerheden er altid helt i top her, hvor terrorister væltede World Trade Center 11. september 2001. Men her godt 21 år senere er det en helt anden trussel, newyorkerne står over for.

Ingen ved, hvor mange Trump-støtter der vil dukke op, hvis præsidenten bliver tiltalt i sagen om pornostjernen Stormy Daniels, som angivelig havde en affære med Trump og blev betalt for sin tavshed. Og ingen ved, om MAGA-hæren vil »kæmpe som ind i helvede«, som Trump bad dem om 6. januar 2021.

Men sagen ender formentlig med at booste Trumps image som en martyr og som ham, der kæmper for sine vælgere uanset hvad. Forleden talte tv-stationen NBC med Trump-støtter ved et rally i Davenport i staten Iowa.

Trumps primære residens, Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida. Foto: JOE RAEDLE

Her var stemningen helt klar:

»Jeg tror, det hjælper ham. De er alle svindlere,« sagde den 78-årige landmand Allen Hockenmeyer til tv-stationen.

Svindlerne er myndighederne, staten, systemet, ifølge mange Trump-vælgere. Og selvom nogle i det republikanske parti er bange for, at Trump ikke kan vinde over demokraterne i 2024 – han tabte med et brag til Biden i 2020, og de kandidater, han støttede ved midtvejsvalget i 2022, tabte også stort – så valgte House Speaker Kevin McCarthy alligevel at vise, at han stadig er på præsidentens hold.

McCarthy kaldte en tiltale mod Trump for et »vanvittigt misbrug af magt« og tilføjede, at føderale midler bliver brugt til at svække demokratiet. McCarthy opfordrer dog Trumps støtter til at blive hjemme og holde sig fra voldelige optøjer.

Men det er kun Donald Trump, der bestemmer, hvad hans støtter skal gøre, og lige nu bliver basen vækket som en sovende bjørn, der er på vej ud af sit vinterhi. Vi har ikke hørt meget fra dem siden angrebet på Kongressen, men i slutningen af 2020 var ugentlige 'Freedom Rallys' for Trump en fast del af deres græsrodsarbejde over hele USA.

Ejeren af Fox News Channel og New York Post, Rupert Murdoch, var tidligere en af eks-præsidentens tro støtter. Men privat troede Murdoch ikke på 'Den Store Løgn': At Trump vandt valget i 2020. Foto: Carlo Allegri

De købte Trumps løgn om, at valget i 2020 blev stjålet, og de var ikke et sekund i tvivl om, at Trump var deres rigtige præsident. Og hvis han bliver 'arresteret', vil hans martyrium vokse time for time.

USA er splittet som aldrig før, fordi alt er holdninger, og intet er fakta. Det er ikke noget, Trump har skabt, det er en udvikling, der måske allerede begyndte i 1990erne, da Bill Clinton endte i en rigsretssag, og Fox News Channel begyndte at sende. Siden er kløfterne vokset, og resultaterne af præsidentvalg har været ekstremt tætte. Ingen kandidater har været i stand til at samle befolkningen.

Forleden var jeg på Ronald Reagan Presidential Library i Simi Valley i Californien, og det mest opsigtsvækkende var rent faktisk at studere valgresultatet efter hans to sejre i 1980 og 1984. I det sidste valg vandt Reagan 49 stater ud af 50. Da præsidenten efterfølgende blev spurgt, hvad han ønskede sig i julegave, jokede han og sagde 'Minnesota would have been nice'. Reagan samlede USA, om man kunne lide ham eller ej.

Men 7. oktober 1996 begyndte Fox News Channel at sende en helt ny type nyheder ud til amerikanerne. Den nye konservative kanal begyndte senere at sende holdninger i deres primetime sendeflade og droppede de måske lidt mere kedelige objektive nyheder. I dag er Tucker Carlson tv-stationens store stjerne og det mest sete nyhedsprogram.

FILE PHOTO: Former U.S. President Donald Trump delivers remarks on education as he holds a campaign rally with supporters, in Davenport, Iowa, U.S. March 13, 2023. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo Foto: JONATHAN ERNST

Carlson har været på Trumps hold længe og gentager præsidentens løgne om valgsvindel og andre gakkede konspirationsteorier, der i den grad har fået fat i de republikanske vælgere. Han har også nedtonet angrebet på Kongressen og Trumps indblanding i oprøret. De tror på Trump, og de tror på Carlson.

Under valget i 2016 døbte den konservative avis New York Post Donald Trump 'Teflon Don', fordi han blev ved med at vinde, selvom han blev ramt af den ene møgsag efter den anden. Den Rupert Murdoch-ejede avis sammenlignede Trump med en teflon-pande: Intet sidder fast på ham.

Men det er måske slet ikke så overraskende, hvis man ser på det amerikanske mediebillede gennem de sidste 25 år. Hvis intet er fakta, og alt er holdninger, er det måske slet ikke så svært at købe Donald Trumps løgne.

Valget i 2016 blev en kulmination på dette, for uanset hvad Trump sagde eller gjorde, voksede støtten til ham, og han endte som bekendt med at slå Hillary Clinton og blev USAs præsident.

Mange amerikanerne var overraskede over, at Donald Trump blev ved med at vinde i 2016, og det fik avisen New York Post til at døbe Trump 'Teflon Don'.

Han har været gennem to rigsretssager, blevet afsløret i utallige løgne, har forsøgt at omgøre valgsresultatet i 2020, har opfordret sine støtter til at angribe Kongressen og bliver angiveligt anholdt en af de kommende dage.

Alligevel viser meningsmålinger, at han er foran sin republikanske rival, Ron DeSantis. Han er også et mulehår fra at slå Joe Biden, hvis den nuværende præsident stiller op i 2024.

B.T. dækker begivenhederne i New York de kommende dage.