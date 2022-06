Lyt til artiklen

Lige nu kæmper hundredvis af brandfolk for at slukke en omfattende skovbrand i det sydlige Athen.

Her skulle op mod tre skovbrande nemlig være udbrudt på samme tid.

Det skriver NRK.

Nærmere bestemt er mere end 60 brandbiler og 280 brandfolk derfor til stede i forstæderne til Athen.

Her lyder meldingen, at branden er delvist under kontrol, men stadigvæk i gang.

Billeder viser, at der er en kraftig sort røg på himlen, og denne kan ifølge mediet ses over 20 kilometer væk.

I sommerperioden, hvor der er varmt og tørt vejr, er Grækenland meget udsat for naturbrande.

Sidste år i maj måned blev en anden skovbrand ved Athen dog vurderet som en af de største inden for de seneste 20 til 30 år.

B.T. følger sagen.