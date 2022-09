Lyt til artiklen

Det kan ende som det absolut alvorligste fejltrin i 110 år.

Den ansete professor Jeremy Siegel siger i et interview med tv-kanalen CNBC, at den amerikanske centralbank Federal Reserve er i gang med at hæve sin rente for kraftigt.



Det sker i et forsøg på at få styr på inflationen.



Faktisk mener Siegel, som er professor på den prestigefulde Wharton Business School hos University of Pennsylvania i USA, at banken er i gang med at foretage sit alvorligste fejltrin i sin 110 år lange historie, skriver Finans.dk.

Siegel er især utilfreds med, at ledelsen af banken, med Fed-chef Jerome Powell i spidsen, ikke anerkender, at inflationen står til at falde betragteligt, men i stedet fortsætter med at hæve sin rentesats.

»Da vi så alle råvarer stige hastigt, sagde Jerome Powell og Fed: 'Vi ser ikke nogen inflation. Vi ser ingen årsag til at hæve renterne i 2022. Nu, hvor de selv samme råvare- og aktivpriser falder, siger han: 'Standhaftig inflation kræver, at Fed fortsat er nødt til at stramme i 2023.' Det giver slet ingen mening. Alt for stramt!, lød det fra Jeremy Siegel i sidste uge.



Den amerikanske centralbank hævede i sidste uge sin rentesats med 0,75 procentpoint.

Det var tredje gang i træk, at det skete.

Jeremy Siegel er bange for, at banken vil skabe en dyb recession, hvis den bliver ved med at hæve renten.