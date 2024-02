Alt, alt, alt for lange ventetider.

Det er, hvad Indien nu forsøger at gøre op med ved bagagebåndene i landets lufthavne.

BBC fortæller, at ministeriet for civil luftfart har givet syv af landets største flyselskaber klar besked på, at de skal få strømlinet udleveringen af baggage.

Fremover skal passagerer have deres bagage inden for 30 minutter efter landing, og den første kuffert skal ramme båndet senest ti minutter efter, at flyets motorer er slukket.

Flyselskaberne får ikke tid til at nøle, hvis de skal opfylde de nye standarder, for ministeriet har givet dem en deadline, som hedder 26. februar, hvor det skal fungere.

Ministeriet har overvåget seks lufthavne, syv flyselskaber og 3.600 flyvninger fra januar og frem til nu. Her har de oplevet, at selskaberne har forbedret sig i forhold til at mindske ventetiden på udlevering af bagage, men altså ikke ikke i tilstrækkelig grad.

Ifølge BBC har passagerer længe klaget over for lange ventetider på udlevering af bagage. Ofte har den været på næsten en time, og i nogle tilfælde, når båndet har været i stykket, endnu længere.

Det er ikke kun på bagagefronten, at de indiske myndigheder vil have lufttrafikken strammet op. I sidste uge fik den internationale lufthavn i Mumbai således besked på at reducere antallet af flyvninger for at mindske trafikpropper og forsinkelser.