Den russiske præsident, Vladimir Putin, skal i en telefonsamtale have afsløret, hvilke krav han har for, at en fredsaftale kan falde på plads med Ukraine.

Samtalen skal have været med den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Det fortæller Erdogans førende rådgiver, Ibrahim Kalin, i et interview med BBC, efter samtalen har fundet sted.

Ifølge Kalin falder Putins krav i to kategorier.

Arkivfoto af Vladimir Putin. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV

Der er den 'nemmere' kategori, som indeholder fire krav.

Hovedkravet blandt dem er ifølge Kalin, at Ukraine skal acceptere at være neutralt og ikke søge om optagelse i Nato. Dernæst kommer der nogle mindre krav, som – ifølge BBC – mest virker som krav for at redde ansigt fra russisk side.

De går på, at Ukraine skal undergå en nedrustnings-proces for ikke at være en trussel mod Rusland, at der skal være en beskyttelse af det russiske sprog i Ukraine, og at der skal finde det, som russerne kalder en 'de-nazifikation', sted.

»Dette er dybt stødende for hr. Zelenskyj (den ukrainske præsident, red.), der selv er jødisk, og hvis pårørende døde under Holocaust, men den tyrkiske side mener, at det vil være nemt nok for hr. Zelenskyj at acceptere. Måske vil det være nok for Ukraine at fordømme alle former for nynazisme og love at slå ned på det,« lyder det i analyse fra BBC-redaktøren John Simpson, der lavede interviewet med Ibrahim Kalin om samtalen.

Men så er der den anden kategori af krav. Som vil være sværere for Ukraine at acceptere.

Kalin ønskede ifølge BBC ikke at være specifik på, hvad de krav præcist går ud på. I stedet sagde han blot, at 'de involverede Donbas-regionens status' i det østlige Ukraine, hvor udbryderregioner allerede har løsrevet sig og erklæret sig uafhængige.

Derudover handler kravene også om Krim-halvøens status, lyder det.

Ifølge John Simpson er formodningen, at Rusland vil forlange, at Ukraine opgiver territorium i den østlige del af landet, mens andre formodninger går på, at Ukraine formelt skal acceptere, at Krim-halvøen, som Rusland annekterede i 2014, nu tilhører Rusland.

»Hvis det forholder sig sådan, vil det være en svær pille at sluge for Ukraine,« skriver BBC-redaktøren.