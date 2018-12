Ljudmila Aleksejeva var en af Ruslands mest prominente menneskerettighedsaktivister. Hun er lørdag død, 91 år.

Den berømte, russiske menneskerettighedsaktivist Ljudmila Aleksejeva er død. Hun blev 91 år gammel.

Det oplyser Ruslands præsidentielle råd for menneskerettigheder, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det er et stort tab for hele menneskerettighedsbevægelsen i Rusland, siger formand for rådet Mikhail Fedotov i en pressemeddelelse.

Ljudmila Aleksejeva var sovjetisk systemkritiker og en af Ruslands mest kendte menneskerettighedsforkæmpere.

I 1976 var hun med til at stifte menneskerettighedsorganisationen Moscow Helsinki Group. Gruppens medlemmer er blevet anholdt, fængslet og sendt i eksil gentagne gange gennem årene.

Aleksejeva gik bort lørdag aften omkring klokken 17.30 dansk tid på et hospital i Moskva.

- Det var ikke første gang, at hun var indlagt på hospitalet. Lægerne havde allerede indlagt hende gentagne gange i svære situationer. Men der er situationer, hvor lægerne intet kan gøre, lyder det fra Mikhail Fedotov.

