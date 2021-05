Den filippinske udenrigsminister lægger ikke bånd på sig selv.

»Kina, min ven, hvor høfligt kan jeg sige det? Lad mig se...skrub af, for helvede,' lyder det fra Teodoro Locsin – de sidste fire ord er skrevet med versaler.

Den opsigtsvækkende Twitter-besked fra politikeren viser med al tydelighed, hvor tilspidset den storpolitiske situation lige nu ved det Sydkinesiske Hav, hvor Kina og Filippinerne er på kolissionskurs. Det skriver Reuters.

Det skyldes, at 220 kinesiske fiskerifartøjer i ugevis har ligget i og omkring det hesteskoformede Whitsun-rev, der ligger inden for 200 sømil af Filippinerne. Og altså inden for landets såkaldte eksklusive økonomiske zone. Omvendt ligger området næsten 500 sømil fra nærmeste kinesiske kyst.

De kinesiske fartøjer set fra oven. De ligger tæt op ad hinanden på lange rækker. Foto: Maxar Technologies Vis mere De kinesiske fartøjer set fra oven. De ligger tæt op ad hinanden på lange rækker. Foto: Maxar Technologies

Kina har flere gange påkaldt sig retten over hele det Sydkinesiske hav, hvilket et tribunal i Haag dog har underkendt.

Fra Filippinernes side mener man nu, at der ombord på de mange fiskerifartøjer – der ligger forankret på lange linjer side om side – i virkeligheden gemmer sig militært kinesisk personale, der forsøger at etablere en kinesisk stilling i området. En forpost.

Her beskriver man tilstedeværelsen af de kinesiske fartøjer som 'militser'.

»En stor bekymring er, at de forbereder en besættelse af revet for at bygge endnu en kunstig ø,« siger Jay Batongbacal, leder af Institut for Maritime Affærer ved University of the Philippines, til mediet NPR.

Og lidt tættere på. Foto: Maxar Technologies Vis mere Og lidt tættere på. Foto: Maxar Technologies

Fra Kinas side har man afvist anklagerne og har sagt, at det udelukkende drejer sig om store fiskerifartøjer, der har søgt læ for at undgå dårligt vejr.

»Der findes ingen kinesisk maritim milits. Enhver spekulation om dette medfører intet andet end unødvendig irritation,« lyder det eksempelvis fra den kinesiske ambassade i Manila, Filippinernes hovedstad.

Også det nordligere Scarborough-rev har været genstand for lignende situationer.

Allerede i marts lød det fra den filippinske forsvarsminister Delfin Lorenzana i en udtalelse: »Vi beder Kina om at standse denne indtrængen og straks tilbagekalde bådene, som krænker vores maritime rettigheder og vores territorium,« lød det dengang.

En lille både fra den filippinske kystvagt ses foran nogle af de kinesiske fartøjer. Foto: PHILIPPINE COAST GUARD Vis mere En lille både fra den filippinske kystvagt ses foran nogle af de kinesiske fartøjer. Foto: PHILIPPINE COAST GUARD

Men altså uden effekt.

Nu har udenrigsminister Teodoro Locsin så skærpet tonen i sit seneste Twitter-udbrud, hvor det videre budskab lyder til den ellers så vigtige handelspartner: »Hvad er det I gør ved vores venskab? Jer, ikke os. Vi forsøger. I agerer som et klodset fjols, der gør krav på opmærksomhed fra en flot fyr, der bare vil være en ven. Og ikke en kinesisk provins.«

USA har tidligere meldt ud, at man 'står side om side med vores allierede', altså Filippinerne.

Pr. 26. april har Filippinerne sendt 78 diplomatiske protester til Kina, siden landets nuværende regering kom til magten i 2016.