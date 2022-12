Lyt til artiklen

Edward Snowden er nu officielt russisk statsborger med et russisk pas.

Det er han netop blevet efter at have boet i landet i ni år.

Han har svoret en ed om troskab til det land, der har beskyttet ham fra de amerikanske myndigheder, har hans advokat ifølge The Guardian sagt.

Advokaten Anatoly Kucherena fortalte, at Edward Snowden er glad for at have fået passet:

»Han er selvfølgelig glad og taknemmelig over for Den Russiske Føderation og for sit statsborgerskab – han er nu en fuldgyldig statsborger i Rusland. Og vigtigst af alt, under den russiske forfatning kan han ikke overgives til en fremmed stat.«

En talsperson for udenrigsministeriet i Washington har sagt til The Guardian, at man ikke er overrasket over, at Snowden nu officielt er blevet russisk statsborger.

Han har nemlig længe givet udtryk for sin troskab til landet, lyder det.

Snowdens kone skulle efter sigende også have søgt om russisk statsborgerskab. De bor sammen med deres to sønner et hemmeligt sted i Rusland.

39-årige Edward Snowden er en amerikansk whistleblower, der tilbage i 2013 lækkede en række hemmelige oplysninger fra efterretningstjenesten National Security Agency, hvor han var ansat.

De hemmelige oplysninger handlede om global overvågning.