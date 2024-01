Det kræver en tyk tegnedreng for at kunne købe tennisstjernen Caroline Wozniackis penthouselejlighed i Miami, Florida, som netop er blevet sat til salg for et svimlende millionbeløb.

Ifølge The Wall Street Journal skal du nemlig hoste op med hele 42,5 millioner dollar for at få fat på stjerneparrets bolig - svarende til lige under 290 millioner kroner.

Det amerikanske medie skriver, at prisskiltet på den luksuriøse penthouselejlighed - som er i toppen af et højhus og er omkring 650 kvadratmeter stor - er steget en hel del siden, at Wozniacki og Lee købte boligen tilbage i juni 2021.

18,7 millioner dollar - svarende til 127,5 millioner kroner - var prisen dengang, så hvis parret får solgt boligen til den listede pris, er der en enorm milliongevinst at hente.

Caroline Wozniacki og hendes mand, David Lee, sælger deres bolig for et svimlende millionbeløb. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Wozniacki og hendes mand, David Lee, sælger deres bolig for et svimlende millionbeløb. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Penthouselejligheden er beliggende i en sand luksusejendom, der heddder Palazzo del Sol. Den er beliggende på øen Fisher Island, der ligger lidt syd for Miami Beach.

The Wall Street Journal skriver, at luksuslejligheden indeholder en pool og to store altaner. På den ene altan er der både pejs og boblebad.

Caroline Wozniacki er i øjeblikket i gange med forberedelserne til grand slam-turneringen Australian Open, efter hun noget overraskende genoptog karrieren sidste år.

De forberedelser gik dog ikke helt som forventet, da hun i årets første kamp tabte i første runde ved WTA-turneringen i Auckland, New Zealand. Det kan du læse meget mere om HER.