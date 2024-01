Det var på ingen måde den start, hun havde håbet på.

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki måtte tirsdag morgen (dansk tid) se sig slået i årets første kamp, da hun tabte i første runde ved WTA-turneringen i Auckland, New Zealand.

Og derfor skal der nu ændres lidt i planerne for danskeren.

Turneringen skulle nemlig have været den primære optakt til Australian Open. Men med nederlaget har grand slam-vinderen pludselig et mindre problem.

Foto: Brett Phibbs/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Brett Phibbs/AP/Ritzau Scanpix

I skrivende stund er Caroline Wozniacki ikke tilmeldt andre turneringer inden årets første grand slam, der første begynder om 12 dage.

Og det betyder, at hvis hun skal nå at have flere kampe inden Australian Open, så kræver det, at hun får et wildcard til næste uges turnering i Adelaide.

I første omgang er det dog planen, at danskeren bliver i New Zealand sammen med familien indtil søndag.

Det fortæller hendes bror, Patrik Wozniacki, til B.T.

»Hun bliver i Auckland indtil søndag, hvor hun håber på at kunne spille nogle træningskampe og træne dér,« lyder det.

Caroline Wozniacki tabte tirsdag i første runde til ukrainske Elina Svitolina med cifrene 4-6, 3-6.

Det var danskerens første turnering siden US Open i sommer, hvor hun afsluttede sin første række turneringer efter det opsigtsvækkende comeback, der blev varslet sent i juni.

Caroline Wozniacki har modtaget et wildcard for at kunne deltage i årets Australian Open.