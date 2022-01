Den amerikanske sportsverden har modtaget en kedelig nyhed i løbet af weekenden.

NFL-legenden Dan Reeves afgik således ved døden lørdag efter længere tids sygdom. Det skriver flere amerikanske medier – eksempelvis TMZ.

Den tidligere aktive spiller og træner blev 77 år. Han døde af komplikationer fra sygdommen. Det fortæller hans familie i en udtalelse.

Familien siger ligeledes, at Dan Reeves sov stille ind, mens han var omgivet af sine nærmeste.

Han var en del af Super Bowl hele ni gange som spiller og træner. Foto: STEVE SCHAEFER Vis mere Han var en del af Super Bowl hele ni gange som spiller og træner. Foto: STEVE SCHAEFER

Dan Reeves er måske mest kendt for at have nået Super Bowl hele ni gange. Finaleoptrædenerne er sket som både spiller og træner.

Amerikaneren leverede specielt flotte resultater, mens han var træner hos Denver Broncos. Han blev derfor en del af holdets Ring of Fame i 2014.

NFL-holdet har sendt deres tidligere træner en sidste hilsen.

»Denver Broncos er knuste over at høre, at cheftræner Dan Reeves er gået bort. Han er en af de mest vindende trænere i NFLs historie, og Reeves byggede fundamentet for Broncos' mangeårige dominans.«

NFL-legenden sov helt præcist stille ind i sit private hjem i Atlanta lørdag morgen amerikansk tid.

Det amerikanske medie skriver afsluttende, at Dan Reeves efterlader sig konen Pam, tre børn, flere børnebørn samt flere oldebørn.