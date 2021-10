Michael Laudrup slog lørdag aften sit enorme navn fast, da han vandt prisen som den største danske sportsstjerne gennem 125 år.

Ved showet 'Den største af de største sportsstjerner' stemte flest danskere nemlig på den 57-årige fodboldlegende.

Dermed løb den tidligere landsholdsstjerne med titlen som det største danske sportsnavn gennem tiden. En pris, som han efterfølgende dedikerede til alle de nominerede.

»Jeg er glad for enhver person, som synes, at jeg har bidraget med så meget i dansk idræt. Det skal jeg der ikke herskes den mindste tvivl om. Så tak til dem. Når det så er sagt, så må jeg også bare sige, at der er så mange store sportsfolk i Danmark bare i den tid, jeg kan huske,« sagde han til B.T. efter showet.

Efter at have fået prisen, holdte den danske verdensstjerne en lang tale, hvor han forsøgte at hylde alle de atleter, der har skabt store resultater for Danmark de sidste 125 år.

Og her slog han flere gange fast, at prisen ifølge ham ikke skal gøres til en konkurrence. Den bør i stedet være en hyldest til alle de danske topatleter.

»Det var dejligt at høre mit navn blive råbt op. Men inden sad jeg og tænkte over, hvad jeg ville sige, hvis det var mig, der vandt. Hvad er det vigtigste?« sagde han og fortsatte:

»Og allerede da jeg kom her i aften for nogle timer siden, der sagde jeg, at jeg først og fremmest er her i aften for at hylde alle de sportsfolk, der har betydet så utrolig meget. At anerkende dem. Også dem, der ikke er her i dag.«

Hele talen har efterfølgende fået nettet til at koge, og Michael Laudrup storhyldes nu landet over.

Du kan se et lille udpluk af de mange Twitter-kommentarer herunder:

'Den perfekte tale!'

'Verdensklasse!'

'Hold nu kæft, en gentleman.'

'Dét er format, det dér.'

'Wow for en tale.'

'Michael Laudrup. Fantastisk menneske.'

Michael Laudrup vandt lørdagens pris foran store navne som Caroline Wozniacki, Peter Schmeichel, Paul Elvstrøm og Viktor Axelsen.

