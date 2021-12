I Aalborg vågnede man torsdag op til et regulært snekaos. Der var biler alle vegne, trafikken var lammet, og den offentlige transport var ikkeeksisterende.

På samme tidspunkt udstedte parkeringsselskabet Q-Park bøder til biler, der holdt ulovligt parkeret.

Mads Ejstrup, der mødte ind på arbejde i Aalborg torsdag morgen klokken 8, overværede fra sin arbejdsplads en parkeringsvagt udstede en bøde til en – ifølge Mads Ejstrup – tydeligt strandet bil.

»Jeg synes, det er vanvittigt. Mens hele trafikken i Nordjylland bløder – folk sover i IKEA, der holder en bus på en bro, og generelt er der fuldstændig kaotiske forhold på vejene – så ser et privatfirma muligheden for at høste guld.«

Men ifølge direktør for Q-Park Alex Pedersen er der ikke noget usædvanligt i, at der er blevet udstukket parkeringsafgifter.

»De regler, der gælder på et p-område, gælder jo både i sol, regn og sne. Så når man kører ind på et parkeringsområde, indgår man en aftale om at følge de regler, der gælder,« siger direktøren.

Dog er der undtagelser, siger han, uden han vil kommentere på Mads' konkrete situation.

»Det er klart, at hvis man holder på en plads, hvor indkørslen bliver dækket af meget store snedriver, som gør, at man ikke kan komme ud, så skal man ikke pålægges en afgift. Har man fået det alligevel, skal man kontakte vores kundeservice,« siger han og afviser desuden, at de har udnyttet situationen til at få lidt ekstra penge i kassen.

P-bøden, Mads Ejstrup så, som blev udstedt. Foto: Privatfoto Vis mere P-bøden, Mads Ejstrup så, som blev udstedt. Foto: Privatfoto

Efter hændelsen valgte Mads Ejstrup at fotografere den bøderamte bil og dele det på Facebook, hvor flere udtrykker samme holdning:

Hvor usmageligt!

Wow. Dårlig stil, men ikke overraskende.

Tåbeligt.

Pinligt.

Det var blot for at nævne et par stykker. Nogle har også skrevet, at de savner medmenneskelighed og situationsfornemmelse oven på det voldsomme snevejr torsdag.

»Det er der, jeg bliver dybt forarget. Vi er i 2021, hvor hovedoverskriften har været samfundssind, og når politiet samtidig fraråder al unødvendig kørsel, så bliver jeg dybt forarget over det her,« siger Mads Ejstrup og tilføjer:

»Også når man kigger dagen derpå og billederne fra i går (onsdag, red.). Lastbiler er væltet, og der holder biler alle steder. Så ser jeg det som værende dybt problematisk.«

Men ifølge direktøren for Q-Park er det ikke nødvendigvis en særlig omstændighed, at politiet fraråder al udkørsel.

Er det en særlig omstændighed?

»Ja og nej. Som udgangspunkt gælder de samme regler, men der kan være særlige forhold. Det handler også om, hvilket parkeringsareal vi taler om. Det er svært at sige helt generelt.«

Så selvom politiet fraråder al udkørsel, er der stadig situationer, hvor I kan give afgifter?

»Ja, for der kan stadig være situationer, hvor man godt kan flytte bilen.«

Så enten skal man gå imod politiets anvisninger, eller også får man en bøde?

»Ja, hvis ikke der er særlige forhold, der gør, at man ikke skal have den bøde. Det, at man ikke må køre ud, betyder jo ikke, at man ikke kan flytte bilen, hvis den holder ulovligt.«

Er det så internt på parkeringspladsen?

»Ja, eller man kan køre hen på et område, hvor man gerne må holde.«

Men så går man vel også mod politiets anvisninger?

»Ja, men der gælder stadig de regler, der gør på de områder,« svarer Alex Pedersen.

Han påpeger desuden, at politiet ikke længere fraråder al unødvendig udkørsel.

»Så når vores p-vagt kommer forbi i dag, kan han ikke se, om den har holdt der siden i går eller først er kommet for fem minutter siden.«

Alex Pedersen har efterfølgende præciseret over for B.T., at Q-Park ikke uddeler bøder, når politiet fraråder al udkørsel, da hans vagter heller ikke må køre på arbejde.

»Men det er klart, at når politiet ikke længere fraråder al udkørsel, så forventer vi også, at folk uden unødigt ophold sørger for, at deres biler ikke holder ulovligt parkeret.«

Hvor lang tid har man så til det?

»Det er et godt spørgsmål, det kommer lidt an på situationen. Der er det p-vagten, der i situationen afgør det,« siger Alex Pedersen.

Synes du, det er i orden, at Q-park har udstedt p-pøder efter det voldsomme snevejr?

Mads Ejstrup anerkender, at parkeringsvagten blot gør sit job.

Men lige i den pågældende situation synes han, der bør være en undtagelse:

»De gør selvfølgelig bare deres arbejde, og det skal man ikke hade dem for. Men det her... Jeg synes virkelig ikke, det er sympatisk. Det er en bureaukratisk fremgang, og jeg synes, der skulle være en undtagelse.«

»Jeg tænker også på den stakkels ejer af bilen. Hvordan skulle han have hentet bilen i morges? Det var tydeligt, at den var strandet. Hvis den stod der klokken 16, så fair nok. Det andet synes jeg er at gå i små sko.«