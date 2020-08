Region Midtjylland har besluttet, at alle skal bære mundbind på sygehuse i regionen, skriver TV Midtvest.

Region Midtjylland har netop besluttet, at patienter, pårørende og andre udefrakommende skal bære mundbind på alle midt- og vestjyske hospitaler.

Det skriver TV Midtvest.

Patienter bliver flyttet mellem enhederne i regionen, og det er grunden til, at mundbind nu skal bæres på alle hospitaler. Også selv om smitten er lav i nogle områder.

- Derfor har vi besluttet i koncernledelsen, at det gælder alle vores hospitaler trods smittetryk, for det gælder om at passe på hinanden, siger Claus Brøckner Nielsen, der er lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt, til TV Midtvest.

Kravet om brug af mundbind gælder også i lægevagten og ved al kørsel med siddende patienter.

8. august genindførte Region Midtjylland desuden restriktioner for besøg på alle sine hospitaler for at stoppe smittespredning med coronavirus.

Restriktionerne betyder, at der kun må være én ledsager eller besøgende per patient. Afdelinger for børn og unge er dog undtaget. Her kan patienten have op til to ledsagere.

Onsdag indførte Sundheds- og Ældreministeriet krav om mundbind i offentlig transport i kommunerne Aarhus, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Odder og Horsens. De er alle en del af Region Midtjylland.

Kravet kommer, efter at smitten med coronavirus er steget i de områder.

For resten af landet anbefales det, at man altid medbringer mundbind i offentlig transport. Dermed kan man tage det på, hvis det ikke kan lade sig gøre at holde den fornødne afstand.

Senest valgte borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) torsdag at aflyse Aarhus Festuge, der er en af Nordeuropas største kulturfestivaler og årligt tiltrækker omkring 500.000 deltagere.

- Det er den rigtige beslutning i den nuværende situation, hvor epidemien fortsat hersker i byen, lød det fra borgmesteren.

/ritzau/