Flere Matas-butikker på Fyn har givet deres kunder en nedslående melding.

Kunderne har ikke mulighed for at afhente deres bestilte pakker efter stormen Pia gik i land torsdag.

Det skriver Fyens.dk på baggrund af Facebook-opslag fra butikkerne i Assens, Glamsbjerg, Middelfart og Nyborg.

»Det er med stor beklagelse, at vi desværre må meddele, på baggrund af en meddelelse fra PostNord, at vi desværre ikke har modtaget kundepakker i dag (fredag, red.) og heller ikke får i morgen (lørdag, red.),« skriver Matas i Assens på Facebook.

Ifølge opslagene fra de omtalte Matas-butikker skyldes forsinkelserne på de mange bestilte pakker stormen Pia.

Stormen fik ifølge Matas-butikkernes opslag nedlagt alt transport både natten til fredag og fredag formiddag.

»Vi er SÅ kede af det, og håber på jeres forståelse for, at vi har været udvidende omkring, at vejret ville skabe så store udfordringer for os alle sammen,« skriver Matas-butikken Nyborg, der indleder deres opslag i samme tone som butikken i Assens, og fortsætter:

»Vi hjælper selvfølgelig med at finde alternativer til jeres muligvis forsinkede julegaver, og forstår udmærket de frustrationer, det må give. Vi håber, I alle får en god jul, til trods for de trælse omstændigheder.«

Trods de uheldige omstændigheder for butikkerne ønskes Matas-butikkerne god jul fra kunderne.