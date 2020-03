Det lille gule lokomotiv standser kort og samler Kjeld op. Inde i vognen står Egon og Benny allerede. I baggrunden høres HC Lumbyes muntre 'Britta Polka'. Et legendarisk film-øjeblik er skabt.

Men nu frygter lokale kolonihave-beboere, at stedet kan forsvinde for altid.

En del af den strækning, som ovenstående scene i 'Olsen-banden på sporet' blev filmet på, ligger på Amager. Lige midt imellem den travle Uplandsgade og det rekreative og fredede frirum, der kendes som Kløvermarken.

Her ligger også en række kolonihaver, som har dannet ramme om omkring 50 personers – plus familie og venner – liv i mange københavnske somre.

For få dage siden modtog kolonihave-lejerne en opsigelse af lejemålet.

»Det er så sørgeligt. Jeg blev så ked af det, da jeg modtog opsigelsen,« siger Susan Palludan til B.T.

Hun er kommet i kolonihaveområdet ved den gamle Amagerbane, siden hun var helt ung. Dengang var banen, der blev bygget i 1907, stadig funktionel med rejser til Københavns Lufthavn.

»Min far byggede et lille hus på grunden, inden han gav stedet til mig. Nu har jeg givet det videre til min søn, som har bygget et nyt hus på grunden. Jeg har holdt min 30-års fødselsdag der, og min søn fejrede sin 18-års fødselsdag der. Jeg er så ked af det. Så ked af det,« siger Susan Palludan.

Susan Palludan ved grillen i kolonihaveområdet ved den gamle Amagerbane.

Det er kun få dage siden, hun fik brevet om opsigelsen af lejemålet, som har været familiens i årtier. Hun og de andre kolonihave-lejere skal være ude om et år, lyder det.

Det har fået mange andre til at frygte, hvad der nu skal ske.

Susan Palludan har i den lokale Facebook-gruppe for Amager lavet et opslag, hvor hun beskriver situationen.

Mere end 300 har kommenteret, og hovedparten er vrede over det, der er hændt Susan Palludan og de andre lejere.

Sådan så en del af strækningen på den gamle Amagerbane ud tidligere.

Andre spørger, hvad der nu skal ske med området, som ikke bare huser kolonihaver, men også hjemløseboliger, en biludlejer og så foreningen Amagerbanens Venner.

Hos netop Amagerbanens Venner, der hver sommersæson arrangerer dræsine- og skinnecykling på de gamle jernbanesveller og tager sig af vedligehold af den historiske jernbanestrækning, følger man ængsteligt med i, hvad der sker.

»På nuværende tidspunkt har vi ikke modtaget en opsigelse af vores lejemål. Men vi har også væsentligt kortere opsigelsesfrist end kolonihave-lejerne,« forklarer Peter Kristensen, der står for kommunikation, drift og teknik hos Amagerbanens Venner, til B.T.

Han har ligesom Susan Palludan hørt rygter om, at området skal omdannes til boliger. Men han har ikke nogen specifik viden.

En skinnecykel foran indhegningen til området, hvor Susan Palludan og flere andre har haft kolonihave i årevis.

»Vores plan er, at vi åbner op for sommersæsonen med dræsine- og skinnecykling, når den her coronasituation er overstået.«

»Og det ville være meget ærgerligt, hvis der skulle ske noget med området. Det har stor kulturhistorisk betydning – ikke mindst på grund af Olsen-banden. Men så er der også en meget speciel biodiversitet, som er værd at beskytte. Og samtidig er der stor glæde for de folk, der hvert år prøver at køre på strækningen,« siger Peter Kristensen.

Susan Palludans Facebook-opslag er efterhånden nået vidt omkring.

Faktisk hele vejen til Rådhuset i København, hvor SF's Klaus Mygind har besluttet sig for at følge sagen.

»Jeg må sige, at jeg undrer mig over det, der sker med lejerne af kolonihaverne. I den nye kommunalplan har vi arbejdet meget med området, og der er lagt op til, at det stadig skal være et rekreativt område,« siger Klaus Mygind, der sidder i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune.

»Lige nu kan jeg ikke sige, hvad der er op og ned, så hele sagen undrer mig meget. Og jeg er fortsat i gang med at finde ud af, hvad der sker,« siger han videre.

Susan Palludan og de andre kolonihave-lejeres opsigelse blev sendt tidligere på måneden. Her kan man se, at det er DSB Ejendomsudvikling A/S, der står som afsender.

I opsigelsesbrevet, som B.T. har fået lov til at se, fremgår det, at området skal omdannes til 'andet formål'.



Hos DSB forklarer man til B.T., at der endnu ikke er taget en endelig beslutning om, hvad der skal ske med området.

Men man regner med, at det skal byfornys – måske med opførelse af boliger.

Men hvis det netop er planen, at området skal bruges til nybyggeri, så skal DSB lige forbi kommunen først.

»Vi er fortsat af den opfattelse, at det skal være kreativt område. Og en eventuel køber af grunden, eller DSB, skal være opmærksom på, at man lige skal konsultere med kommunens planer for området, inden man kaster sig ud i et eventuelt byggeprojekt,« siger Klaus Mygind.