Ikke godt nok.

Det er konklusionen efter Fødevarestyrelsen har været forbi industribageriet Lantmännen Unibake Danmark i Holstebro.

Af Fødevarestyrelsens rapport fremgår det, at der flere steder i bageriet blev fundet »tyk, sort skimmellignende belægninger«.

Belægningerne blev fundet flere steder i bageriet.

Kontrolbesøget hos bageriet kom på vegne af en forbrugerhenvendelse.

Til Holstebro Dagblad fortæller kommunikationsdirektør Tine Greve, at man nu vil indstille produktionen, skille produktionslinjerne ad og gøre dem helt rent.

Og den proces skal nu ske hver tredje måned.

Kommunikations direktøren beklager forløbet overfor mediet.

»Vi er rigtig kede af det, og det er sjældent, at vi oplever den slags problemer, for vi gør meget for at suge gærsporer ud af luften og har generelt et højt rengøringsniveau. Men det er et kæmpestort produktionsanlæg, og skimmel/mug sætter sig typisk og gemmer sig dér, hvor det ikke er så øjensynligt, at man ser det. Det er også derfor, vi nu ændrer på vores rengøringsrutiner,« siger Tine Greve.

Lantmännen Unibake Danmark er en af Danmarks største brødproducenter, de står bag brands som Schulstad og Hatting.