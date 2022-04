Går man i dag en tur langs Langelinie på Østerbro, er det et noget opsigtsvækkende syn, som møder en ved kajen.

Her har ikke bare ét, men fem af NATOs krigsskibe lagt til, hvor soldater i uniform bevæger sig rundt på dækket.

Taget det nuværende politiske klima i betragtning, hvor NATO er i forhøjet alarmberedskab, så vil nogle måske spærre øjnene op en ekstra gang.

B.T. har været i kontakt med Forsvarskommandoen, som kun ønsker at oplyse, at skibene på Langelinie er en del af NATOs minerydningsgrupper.

Det gælder blandt andet skibene 'Virsiatis' og 'Lobelia'. Ifølge NATO selv er de indsat som en del af en rutineoperation og øvelse i Østersøen.

Tilstedeværelsen i Østersøen er for at opretholde et troværdigt og effektivt forsvar.

Skibene fra minerydningsgruppen kommer fra forskellige lande og skal med kort varsel kunne hjælpe med at fjerne miner og sikre havet.

Skibene 'Virsiatis' og 'Lobelia', som kan ses ved Langelinie, er fra SNMCMG1-gruppen og en del af NATOs 'Very High Readiness Joint Task Force'.

Til dem med større interesse for krigsskibene kan man på hjemmesiden Vesselfinder finde lidt flere detaljer.

Her fremgår det, at de fem skibe er fra henholdsvis Letland, Estland, Belgien, Frankrig og Storbritannien.

Skibene har foruden NATO-øvelser til opgave at finde og destruere gamle søminer i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet.

Ifølge Interforce vurderes det, at fra 1848 og frem til slutningen af Anden Verdenskrig blev der udlagt omkring 180.000 miner i Østersøen.

Af dem kan godt og vel 130.000-145.000 miner stadig være tilbage.

De mange gamle miner ligger dog på havbunden og udgør umiddelbart ikke nogen trussel for skibstrafikken.

Det betyder dog ikke, at minerne skal blive liggende. Ifølge mediet Søfart omkom tre hollandske fiskere i en ulykke i 1995, fordi de uden at bemærke det hældte en gammel mine i lasten sammen med deres net fyldt af fisk.