Mange danskere strandede tirsdag i en kø på grænsen mellem Norge og Sverige.

28. december valgte de svenske myndigheder at indføre nye, skærpede krav til alle udlændinge der rejser ind i Sverige.

Kravet lyder nu, at man skal have en negativ test, der er mindre end 48 timer gammel, for at rejse ind i Sverige. Og det var der i går mange danske rejsende, der ikke havde.

Det fortæller en 62-årig dansker ved navn Hans, der onsdag strandede i den norsk-svenske grænseby Svinesund.

»Vi, og mange andre danskere, blev afvist ved grænsen og blev kørt med politieskorte tilbage til Norge,« fortæller Hans, der ikke ønsker at få sit efternavn nævnt i B.T.

Hans havde været på ferie i Norge sammen med sin hustru og deres voksne søn, og de have ikke opsnappet nyheden om, at Sverige havde strammet reglerne.

Derfor var ingen af dem i besiddelse af en negativ test.

»Klokken var fem om eftermiddagen, og vi måtte ud og finde et sted, hvor man kunne få foretaget en test. Den eneste udbyder var et privat firma i Frederiksstad,« fortæller Hans.

Et billede taget ved den norsk-svenske grænse 28. december 2021 efter Sverige har indført skærpede testkrav til indrejsende. Foto: Privatfoto Vis mere Et billede taget ved den norsk-svenske grænse 28. december 2021 efter Sverige har indført skærpede testkrav til indrejsende. Foto: Privatfoto

Der fik hele familien foretaget en test. Alle var negative, men da Hans hørte, hvad det kostede, fik han et chok.

Prisen var 1.640 norske kroner per person, og da de var tre personer løb testregningen op i 4.920 norske kroner.

Den rejseudgift må familien selv dække.

»Jeg har ringet til mit forsikringsselskab, men de melder hus forbi. Det havde jeg sådan set også regnet med,« siger han.

Hans er langt fra den eneste, der har oplevet at strande ved den norsk-svenske grænse. B.T. har også fået et tip fra en kvinde, der var i samme situation, og som har sendt os billedet, der kan ses her i artiklen.

Hans fortæller, at han så mange danskere blive afvist ved grænsen.

»Jeg så i hvert fald 30-40 danske biler, som blev afvist. Vi er en familie med to voksne og to små børn, som blev bedt om at vende om.«

Han mener, at de svenske myndigheder har svigtet deres ansvar over for de rejsende, der bruger Sverige som transitland for rejser til Norge.

»Det er fuldstændig latterligt. Når svenskerne laver så rigide regler fra den ene dag til den anden, kunne de i det mindste stillet et testcenter op,« siger han.

B.T. har kontaktet Udenrigsministeriets borgerservice for at spørge, hvor mange danskere de vurderer, har været strandet i Norge.

Pressetjenesten har svaret, at det på grund af ferie ikke er muligt at give svar på.

I stedet henviser ministeriet til Udenrigsministeriets Rejsevejledning for Sverige, hvori der blandt andet står:

»Nye regler eller lempelser af eksisterende regler kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret.«