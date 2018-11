For seks måneder siden fik Lasse og Maiken Piester-Stolpe den værste besked, man som forældre kan få: 'Jeres to-årige datter har en meget aggressiv kræfttumor i hjernen'.

En forsøgsbehandling på Rigshospitalet gav forældrene håb, men nu er det blevet slukket.

'Desværre er der dårligt nyt! Maiken og jeg blev sidste tirsdag kaldt til Rigshospitalet, hvor vores læge fortalte os at tumoren vokser igen, at medicinen således ikke virker, og at vi derfor er taget ud af forsøget,' skrev Lasse Piester-Stolpe på Facebook onsdag aften.

Dermed bliver Lauras forældre nødt til at indstille sig på, at Lauras tre-års fødselsdag bliver hendes sidste.

'Vi forventer ikke, at det kun er uger, vi har tilbage med Laura, men Laura bliver ikke 4 år i juli næste år,' skriver Lasse Piester-Stolpe.

Det hjerteskærende Facebook-opslag følges af beskrivelsen 'føler sig knust'.

Det var 7. april Laura fik diagnosen DIPG: En sjælden kræftform, som blot tre danske børn rammes af hvert år. Men tumoren er lige så frygtet, som den er sjælden. Kræftcellerne vokser tæt ind mellem de raske celler i hjernen. Derfor kan tumoren ikke opereres væk og er næsten uhelbredelig. Efter fem år er 49 af 50 børn, der har fået diagnosen, døde.

Kort efter at have fået den nedslående diagnose, tilbød lægerne på Rigshospitalets enhed 'Ny medicin til børn med kræft' Laura en helt ny form for behandling. Der er ingen beviser for, at forsøgsbehandlingen virker. Det er ikke engang sikkert, at den er bedre end strålebehandlingen, som har ført til de dystre statistikker for dødeligheden blandt børn med DIPG.

Her ses Laura med den strålemaske, hun havde på under dele af behandlingen på Rigshospitalet. Foto: Privat

Men forsøgsbehandlingen gav Lauras forældre et spinkelt håb at knytte sig til.

»Håbet betyder alt. Det betyder simpelthen alt,« sagde Lasse Piester-Stolpe til B.T. for en måned siden.

Vi er mildest talt knuste. Laura har det rigtig skidt og bliver hurtigt dårligere Lauras far, Lasse Piester-Stolpe

På det tidspunkt blev Lauras hjernetumor stadig blev holdt i ave af behandlingen. Hun havde det så godt, at hun var begyndt i børnehave igen, og forældrene insisterede på at opdrage Laura normalt og uden hensyntagen til, at hun måske havde en dødsdom hængende over hovedet.

Nu er virkeligheden en helt anden. Efter at tumoren i Lauras hjerne igen er begyndt at vokse, kan lægerne kun tilbyde den tre-årige pige behandling, som lindrer hendes smerter.

'Vi er mildest talt knuste. Laura har det rigtig skidt og bliver hurtigt dårligere. Lige nu prøver vi at bedre hendes situation med et dræn i hovedet for at fjerne ophobet væske, og hun forventes at gennemgå en ny omgang stråling for at forbedre hendes tilstand i den tid, der er tilbage,' skriver Lauras far på Facebook.

Som konsekvens af lægernes besked i tirsdags har både Lasse og Maiken Piester-Stolpe valgt at gå på orlov med øjeblikkelig virkning.

'Vi bruger de næste uger på at få så meget praktisk på plads, som vi nu kan, og så er der vist ikke så meget andet at gøre end at være der for Laura og sammen med nogle “smerte”-læger sørge for, at hun får så god en tid som muligt,' skriver Lasse Piester-Stolpe.

Undervejs i Lauras kræftforløb har hendes forældre åbent fortalt om deres følelser, håb og den frygtelige usikkerhed de måtte leve med, efter at Laura havde fået den frygtelige diagnose, i både B.T., TV 2 og en videoføljeton på Børnecancerfondens Facebook-side. Det er en af disse videoer, du kan se herover.

Lasse og Maiken Piester-Stolpes liv blev vendt på hovedet, da de i starten af april fik lægernes dom: Deres dengang toårige datter, Laura, har en sjælden og meget aggressiv kræfttumor i hjernen, og sygdommen er uhelbredelig.

Lasse og Maiken Piester-Stolpe vagte at stå frem med deres historie i det håb, at det ville skabe opmærksomhed om forskningen i aggressiv kræft, som rammer børn og unge.

»Selvom vi skulle miste Laura, har vi været med til at skabe opmærksomhed omkring forskningen og den forskel, flere penge vil kunne gøre for andre børn,« sagde Lasse Piester-Stolpe til B.T. for en måned siden.

»Vi håber, at så få forældre og børn skal gå igennem det her, som overhovedet muligt,« tilføjede Maiken Piester-Stolpe.

Nu er deres værste frygt desværre blevet til virkelighed.

'Det er sindssygt, vanvittigt, grumt, uretfærdigt og fuldstændig ubærligt,' afslutter Lase Piester-Stolpe Facebook-opslaget om den nedslående besked, familien fik i tirsdags.

