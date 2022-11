Lyt til artiklen

Danskerne får en uventet julegave 19. december.

TV 2 sender nemlig en særlig udgave af programmet 'Min egen kurs', hvor Mikkel Beha Erichsens søn Emil Midé Erichsen er sammen med en kendt dansker, der ligesom ham selv er enten født ind i eller har valgt at gå i sine forældres fodspor.

Prins Nikolai blev som bekendt født som prins, men alting ændrer sig 1. januar 2023, fordi Dronningen har besluttet at tage titlen fra alle prins Joachims børn. TV 2s program er optaget, inden prins Nikolai kendte sin skæbne og exit fra det danske kongehus, og derfor vil det være ekstra interessant at se for danskerne.

Prinsen taler nemlig med Emil Midé Erichsen om, hvordan det føles at være født ind i rollen som prins i Kongehuset. De to unge mænd taler sammen, mens de sejler på den legendariske båd 'Havana'.

Prins Nikolai er Emil Midé Erichsens gast i et nyt TV 2-program. Foto: Foto: Bermuda Productions

Resten af TV 2s serie 'Min egen kurs' kommer først til foråret, men stationen har altså valgt at fremskynde afsnittet med prins Nikolai.

Formentlig fordi programmet vil virke forældet, hvis det først bliver sendt til foråret, hvor Nikolai ikke længere kan kalde sig prins.

Optagelserne er lavet i maj 2022 – omtrent samtidig med at hofmarskallen for første gang internt luftede tanken om, at prins Joachims børn ikke længere skulle være prinser og prinsesse. Men dengang anede danskerne ikke, hvilken historisk krise der var på vej.

»Den 5. maj fik jeg forelagt en plan. At hele den her tanke om mine børns identitet den skulle tages fra dem, når hver især fyldte 25 år. Athena fylder 11 til januar. Og så fik jeg fem dages varsel, da beslutningen var fremskyndet,« sagde prins Joachim til B.T. i slutningen af september, da det stod klart, at slaget om børnenes titler var tabt lang tid før, prins Joachim regnede med.

Der udbrød storkonflikt i den kongelige familie, da prins Joachim, prinsesse Marie og grevinde Alexandra åbent sagde, at deres børn følte sig udstødt af den kongelige familie. Siden kom det frem, at kommunikationen mellem Dronningen, kronprinsparret og prins Joachim var brudt fuldstændig sammen.

Samtlige af prins Joachims børn mister 1. januar 2013 titlerne som prinser og prinsesse. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det fik prins Joachim og prinsesse Marie til at rette en skarp kritik af familien hjemme i Danmark. Parret sagde ærligt i et interview med B.T., at de ikke havde hørt fra Dronningen, og at forholdet til kronprinsparret var 'kompliceret'.

I fredags sagde prins Joachim, at kommunikationen mellem Amalienborg og parret i Paris nu er blevet genoprettet.

»Der er meget, der skal arbejdes med. Kommunikation var det, der manglede. Nu har vi mødtes, og vi er på rette spor,« sagde prinsen til B.T.

Programmet med prins Nikolai, 'Min egen kurs', er tilgængeligt tidligt om morgenen 19. december på TV 2 Play og sendes om aftenen på TV 2 Fri.