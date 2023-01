Lyt til artiklen

Grækenlands tidligere kong Konstantin, der er svoger til dronning Margrethe, er kun delvist ved bevidsthed.

Det melder græske medier, efter det er kommet frem, at den 83-årige eks-konge i flere dage har været indlagt på intensivafdelingen på et privathospital i Athen – angiveligt grundet et slagtilfælde.

Ifølge medierne Greek Reporter og Ekathimerini har den græske tv-kanal ERT rapporteret, at kong Konstantin, der er gift med dronning Margrethes lillesøster, eks-dronning Anne-Marie, er i alvorlig tilstand. Han er angivelig ikke intuberet, men hans kontakt med omverdenen er begrænset.

Det er også tidligere blevet oplyst, at den tidligere konges familie – herunder fem børn samt hans to søstre, Irene og den spanske dronning Sofia - er hastet til Grækenland for at være ved hans side.

Ekskonge Konstantin og eks-dronningAnne-Marie i 2012. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Ekskonge Konstantin og eks-dronningAnne-Marie i 2012. Foto: Jeppe Michael Jensen

Eks-kong Konstantin har længe haft problemer med sit helbred og har igennem flere år brugt kørestol. Ifølge de græske medier var han indlagt med lungebetændelse i december, ligesom han også tidligere har haft et slagtilfælde.

Konstantin blev som kun 23-årig konge af Grækenland efter sin fars død i marts 1964. Senere samme år blev han gift med den dengang kun 18-årige prinsesse Anne-Marie af Danmark, der dermed blev dronning af Grækenland.

Parret måtte dog flygte fra Grækenland og tronen som følge af det græske statskup i 1967, hvorefter de bosatte sig i Rom, indtil monarkiet formelt blev afskaffet i Grækenland i 1974.

Efterfølgende boede parret sammen med deres fem børn - prinsesse Alexia, kronprins Pavlos, prins Nikolaos, prinsesse Theodora samt prins Philippos - i knap 40 år i London, inden de atter vendte hjem til Grækenland.

Det skete i 2013, hvor parret bosatte sig i kystbyen Porto Cheli.



Grundet eks-kong Konstantins svækkede helbred flyttede parret i 2021 til Athen for at være tættere på et hospital, melder de græske medier.