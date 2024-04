Vidste du, at prinsesse Benedikte aldrig har sovet i telt, at hun engang skrev et brev til en 'Vild med dans'-profil, og at hun for 26 år siden chokerede en curling-kommentator?

I dag mandag fylder dronning Margrethes lillesøster 80 år. I den anledning får du herunder 80 ting, du måske ikke vidste om prinsesse Benedikte.

1. Allergisk overfor østers

I 2012 afslørede prinsesse Benedikte i Børsen, at hun elsker at spise skaldyr og gerne 'løber langt efter krebs', men at hun desværre var blevet allergisk for østers.

2. Nej til 'X Factor'

I 2014 spurgte Ritzau prinsesse Benedikte, om hun fulgte med i 'X Factor'.

»Jeg har ikke set det, kun hørt om det. Jeg er ikke helt sikker på, at det lige er min stil,« svarede hun med et grin.

3. Ikke nogen natteravn



Prinsesse Benedikte har aldrig været på en danske natklub.

»Det var ikke noget for de tre prinsesser, blev der sagt,« fortæller hun i bogen 'Benedikte en kongelig prinsesse'

Kong Frederik IX med sine tre døtre, fra venstre prinsesse Anne-Marie, prinsesse Benedikte og prinsesse Margrethe. Foto: Inga Aistrup/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik IX med sine tre døtre, fra venstre prinsesse Anne-Marie, prinsesse Benedikte og prinsesse Margrethe. Foto: Inga Aistrup/Ritzau Scanpix

4. Dæknavn



Da prinsesse Benedikte og prins Richard tog på bryllupsrejse til Jamaica, Hongkong og Bangkok i 1968 rejste de som hr. og fru Rasmussen' for at undgå pressen.

Det står i bogen 'Kongelige bryllupper i Danmark gennem 500 år'.

5. Sendte brev til 'Vild med dans'-profil

Tidligere 'Vild med dans'-dommer Jens Werner arbejdede i en periode som chauffør for Kongehuset.

I 2022 fortalte han til Se og Hør, at han året forinden havde fået et brev fra hoffet skrevet på vegne af prinsesse Benedikte.

»Der stod, at prinsessen ønsker og håber, at det går dem godt og samtidig sige, at hendes kongelige højhed nyder at se dem i 'Vild med dans'.«

6. Modeskole

Prinsesse Benedikte er ikke kun protektor for mode-og designskolen Scandinavian Acadamy of Fashion Design - tidligere Margrethe-skolen' - hun er også tidligere elev.

I 2020 fortalte hun Billed-Bladet, at hun lærte at sy, lave mønstre og designe, da hun gik på skolen i et år.

7. Fiktiv flirt

I tredje afsnit af TV 2's dramaserie 'Dansegarderoben' ser man i en festscene kort ryggen af en kvinde, der taler med en fiktiv udgave af tennislegenden Björn Borg.

»Er han ved at score prinsesse Benedikte,« lyder det fra Mille Lehfeldts karakter i serien.

Britta Michaelsen, der var en af Cirkusrevyens dansere fra dengang, har fortalt til Billed-Bladet, at kendisfesten aldrig fandt sted.

8. Modstandssalut



Danmark var besat af tyskerne, da prinsesse Benedikte kom til verden i 1944, så derfor affyrede den danske hær ikke den sædvanlige royale fødselsdagssalut.

Alligevel lød der tre skud ud over København. De kom i stedet fra modstandsgruppen Holger Danske.

Prinsesse Benedikte, dronning Silvia og Anders Fogh Rasmussen under et svensk statsbesøg. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Benedikte, dronning Silvia og Anders Fogh Rasmussen under et svensk statsbesøg. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

9. Måtte ikke sige 'du' til morfar

I bogen »Benedikte en kongelige prinsesse« fortæller prinsesse Benedikte, at de ikke måtte sige »du« til deres svenske morfar, da hun var barn.

Han skulle i stedet omtales »morfar« - »Vil morfar det«?

10. Første i familien



Prinsesse Benedikte var den første i familien til at begynde i 1. klasse på Zahles skole. Dronning Margrethe gik i sine første skoleår i en lille klasse på Amalienborg.

11. Svensk pølseret

Når der blev holdt danseklub - eller fest - på Amalienborg eller Fredensborg for prinsesse Benedikte og hendes søstre, blev der altid serveret svensk pølseret og frugtsalat til dessert.

12. Undercover



Som 16-årig sneg prinsesse Benedikte sig ud i Københavns natteliv iført en paryk.

Hun var sammen med to grever, og de gik på restaurant og til en koncert med Papa Bue's Viking Jazzband, der senere blev kendte for at spille temaet fra 'Olsen Banden'.

13. Første til at gå med makeup



Dronning Anne-Marie fortæller i bogen 'Benedikte en kongelige prinsesse', at Benedikte var den første af de tre prinsesser til at ville gå med makeup.

14. Godnat-øl



Når prinsesse Benedikte om aftenen slutter dagen med at gennemgå morgendagens program, får hun serveret en kold Tuborg.

15. Sms'er ikke



Selvom hun har en iPhone, så sender hun ikke sms'er.

16. Sender ikke mails



Prinsesse Benedikte sender heller ikke mails. Hun har aldrig lært det.

17. Måtte vente på dopingtest

Da prinsesse Benedikte under OL i Barcelona i 1992 ville lykønske roerne Arne Nielsson og Christian Frederiksen med deres sølvmedalje i toerkano, måtte hun pænt vente på at førstnævntes dopingkontrol.

»Tilbage i den danske lejr tog Nielsson sig et royalt knus af prinsesse Benedikte, der småsmilende fik hele den urinalske historie,« lød det i B.T.

Prinsesse Benedikte til hest. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Prinsesse Benedikte til hest. Foto: Jørgen Jessen

18. Sad fast i elevator

I 1991 kom prinsesse Benedikte, hendes mand Richard og hendes mor dronning Ingrid uheldigt afsted, da de var i Det kongelige teater og se balletten 'Et folkesagn'.

Efter forestillingen sad de nemlig ifølge B.T. fast i kongelogens elevator i ti minutter, før brandvæsnet hjalp dem ud.

19. Undgår sort tøj



Prinsesse Benedikte går aldrig i sort tøj. Kun når hun er i sorg. Det har hun lært af sin far.

20. Har aldrig sovet i telt

Til trods for sit store engagement i spejderbevægelsen har prinsesse Benedikte aldrig sovet i telt.

21. Blod

»Jeg bryder mig ikke om at se blod. Som barn besvimede jeg engang fordi jeg blødte,« fortæller hun i 'Benedikte en kongelige prinsesse'.

22. Rygestop

B.T.s tidligere hofreporter, Bodil Cath, har i flere omgang beskrevet prinsesse Benediktes rygevaner.

I 1993 skrev hun, at prinsesse Benedikte nu ikke havde røget i tre år. I en artikel fra 2003 holdt Bodil Cath fast i, at prinsesse Benedikte nu havde 'bekæmpet trangen'.

23. Kører alene

Selvom prinsesse Benedikte har en chauffør, foretrækker hun ofte selv at køre bilen.

24. Punktlig aftensmad



Uanset om hun har gæster eller er alene, spiser hun aftensmad klokken 19.30.

Dronning Ingrid, prinsesse Benedikte og lille prinsesse Nathalie, Gråsten, August 1975. Foto: Willy Lund/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Ingrid, prinsesse Benedikte og lille prinsesse Nathalie, Gråsten, August 1975. Foto: Willy Lund/Ritzau Scanpix

25. Misbrugt af svindler

I 1990erne blev en franskmand ved navn Claud Khazizian kendt for at snige sig ind til celebre fester uden invitation.

I 1995 lykkedes det ham blandt andet at snige sig med ind på Københavns Rådhus i forbindelse med prins Joachim og grevinde Alexandras bryllup.

Han snød sig forbi vagterne ved at slå følge med prinsesse Benedikte og prins Richard, skrev Ritzau.

26. Fik ring af 'Matador'-skuespiller

Skuespiller Karen Berg, der huskes bedst som enkefrue Fernando Møghe i 'Matador, var en del af dronning Ingrids vennekreds.

Ekstra Bladet skrev i 1994, at Karen Berg i mange år havde passet på en af daværende kong Frederiks ringe - som hun gav videre til prinsesse Benedikte, da hun fyldte 50 år.

27. Sort kaffe

Prinsesse Benedikte drikker ifølge bogen 'Benedikte en kongelig prinsesse' altid sin kaffe sort.

28. Chokerede curling-kommentator

»Jeg er aldrig blevet så chokeret i mit kommentatorliv,« lød det under vinter-OL i 1998 fra TV 2-vært Claus Elgaard til B.T., efter at prinsesse Benedikte overraskede ham i kommentatorboksen under en curlingkamp hvor hun i et kvarters tid blev medkommentator.

29. Radiokanal

Ifølge bogen 'Benedikte - en kongelige prinsesse' har hun altid radioen stillet ind på P4, når hun kører rundt i bil i Danmark.

Prinsesse Benedikte og Prins Richard i deres hjem på Berleburg. Slot i Berleburg. Foto: Per Pejstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Benedikte og Prins Richard i deres hjem på Berleburg. Slot i Berleburg. Foto: Per Pejstrup/Ritzau Scanpix

30. Mest til langrend

Under vinter-OL i Nagano i 1998 fortalte skientusiasten prinsesse Benedikte til B.T., at hun selv mest er til langrend.

31. Danser ikke om juletræet

Ligesom dronning Margrethe, danser prinsesse Benedikte ikke om juletræet.

I 2008 forklarede hun til Fyens.dk, at det skyldes, at de helle ikke gjorde det i hendes barndom.

»Det kunne vi aldrig komme til, fordi juletræet stod sådan, at der ikke var plads til at gå rundt om det.«

32. Bed Margrethe

Prinsesse Benedikte fortæller i bogen 'Tre søstre', hvordan hun som barn engang bed dronning Margrethe i armen.

»Du var en ganske stærk dame i betragtning af din alder. Du var nok den, der havde relativt flest kræfter (Af de tre prinsesser),« tilføjer dronning Margrethe.

33. Faste farver



Da prinsesse Benedikte var barn valgte hun farven rød. De tre prinsesser havde hver deres faste farve, som blandt andet kunne ses på deres tandbørster. Dronning Margrethes farve var blå, og dronning Anne-Maries var gul.

34. Bordplaner



Dronning Anne-Marie fortæller i bogen 'Benedikte en kongelig prinsesse', at Benedikte elsker at organisere og lave lister og har lavet bordplanen i flere uger i forvejen, når hun inviterer gæster.

35. Privat middag med Vild med dans-vinder



Skuespiller Caspar Phillipson har tidligere fortalt til B.T. hvordan han over en privat middag 'bondede' med prinsesse Benedikte over, at de begge har gået på en privatskole i England. Læs mere om det her.

Prinsesse Benedikte og Prins Richard i Tyskland. Foto: Allan Moe/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Benedikte og Prins Richard i Tyskland. Foto: Allan Moe/Ritzau Scanpix

36. Benny

På kostskolen blev prinsesse Benedikte kaldt 'Benny'.

37. Konfirmationsgave

Da prinsesse Benedikte blev konfirmeret fik hun ligesom sine to søstre en tur til Rom alene med deres mor og far.

38. Skulle lære at lave mad

Prinsesse Benedikte tog som ung et kursus på Frøken Kroghs Husholdningsskole i København, fordi hendes mor syntes, det var en god idé, at hun lærte at lave mad.

39. Går ikke alene i supermarked



Prinsesse Benediktes datter, prinsesse Nathalie, fortæller i bogen 'Benedikte en kongelig prinsesse', at hendes mor godt kan blive lidt genert, når hun går ud i offentligheden.

»Hun ville aldrig finde på at gå i et supermarked alene. Aldrig.«

40. Det læser hun



Journalist Anne Sofie Kragh beskriver i sin bog om prinsesse Benedikte fra 2019, at Benedikte altid starter sin arbejdsdag i Danmark med at have en ny udgave af B.T., Berlingske - og om torsdagen - Billed-Bladet Bladet liggende.

41. Tilbudt blodig seng



Da prinsesse Benedikte og prins Richard i 1975 var på jagt hos præsident Tito i Sarajevo, blev de tilbudt at overnatte i den seng, hvor den østrigske ærkehertug Franz Ferdinand og hans hustru døde efter attentatet i 1914.

»Vi fornemmede næsten blodpletterne og sprang tilbuddet over,« fortæller prinsesse Benedikte i bogen 'Prinsesse Benedikte - prinsessen i midten'.

Prinsesse Benedikte og prins Richard da de blev forlovet. Foto: Allan Moe/Nf-Nf/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Benedikte og prins Richard da de blev forlovet. Foto: Allan Moe/Nf-Nf/Ritzau Scanpix

42. Victor Borge var fan



»Jeg er så forelsket i prinsesse Benedikte. For mig er hun 'de fire årstiders kvinde',« citerede B.T. i 1996 den danske verdensstjerne Victor Borge for at sige i forbindelse med prinsesse Benediktes besøg i New York.

43. Håndbolddebut



Da prinsesse Benedikte var til OL i Atlanta i 1996, fik hun sin debut som håndboldfan, da kvindelandsholdet vandt guld.

»Håndbold er ikke en sport, jeg har fulgt med i eller været fanget af før,« sagde hun til Ekstra Bladet efter Danmarks semifinalesejr over Norge.

44. Blev låst ude



Da prinsesse Benedikte i 2019 havde overrakt præmier til talentfulde violinister i Vejle, kunne hun efterfølgende ikke komme ind i sin Krone-bil.

Chaufføren kæmpede med låsen, Falck blev tilkaldt og prinsesse Benedikte måtte ifølge Vejle Amts Folkeblad vente en time, før hun kunne køre hjem igen.

45. Sejl med prinsesse Benedikte



Siden 1997 har man kunne sejle til Tyskland fra Rødby med færgen 'Prinsesse Benedikte'.

46. Nummer ti til tronen



Prinsesse Benedikte er lige nu nummer ti i den danske tronfølge.

47. Lancierpartner



Da Kongehuset i 2022 afholdt Aftenselskab for regeringen, Folketinget og Europaparlamentets danske medlemmer på Christiansborg, endte Bertel Haarder ifølge Billed-Bladet Bladet som prinsesse Benediktes lancier-partner.

Prinsesse Benedikte med dronning Margrethe og kronprins Frederik til OL i London. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Benedikte med dronning Margrethe og kronprins Frederik til OL i London. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

48. Forkert statur



Prinsesse Benedikte har aldrig drømt om en karriere indenfor balletten.

»Jeg har da fået balletundervisning som barn, men ligefrem at stå deroppe på scenen, det har jeg nu ikke haft ambitioner om. Og så tror jeg heller ikke at jeg ligefrem har den rigtige statur,« sagde hun i 2016 til B.T.

49. Skiulykke



Under en skitur i Schweiz i 2008 blev prinsesse Benedikte løbet ned af en anden skiløber, hvilket førte til at hun fik beskadiget hoften og iskiasnerven - og sendte hende på krykker.

50. Tog Frederiks kærlighedsliv i forsvar



I 2002 mente prinsesse Benedikte, at pressens jagt på kong Frederiks nye forhold til dronning Mary var gået for vidt.

»Lad dog den stakkels kronprins være i fred. Pressen kan ødelægge utrolig meget med sin menneskejagt. Stop nu!« lød det i et interview med B.T.

51. Mødte prins Richard til svensk bryllup



Da prinsesse Benedikte var 20 år, mødte hun første gang sin kommende mand, prins Richard, til sin svenske kusines bryllup i Stockholm, fortalte hun Ritzau i 2019.

52. Det slog gnister i Holland



Det var dog først til prinsesse Beatrix' bryllup i Holland to år senere, at prinsesse Benedikte for alvor fik mulighed for at tale med prins Richard, hvor det hurtigt slog gnister.

»Det er jo ikke et ukendt fænomen, at sådan noget sker til et bryllup, og man må sige, at det også skete for os. Omstændighederne og de vibrationer der er til et bryllup kan gøre, at man bliver mere modtagelig, skal vi sige det sådan,« sagde hun i 2019 til Ritzau.

53. Spejderkarriere



Prinsesse Benedikte var spejder i alle sine teenageår. I bogen 'Tre søstre' fortæller hun, at hun startede, da hun var 12-13 år. Hun arvede interessen fra sin mor dronning Ingrid.

Prinsesse Benedikte som spejder i 1962. Foto: Allan Moe/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Benedikte som spejder i 1962. Foto: Allan Moe/Ritzau Scanpix

54. Ingen kontakt med gamle skolekammerater



Prinsesse Benedikte fortæller i bogen 'Tre søstre', at hun var glad for gå at i skole som barn, men tilføjer, at hun i dag ikke har kontakt med nogle af sine gamle klassekammerater.

55. Hjemmefødt

Ligesom dronning Margrethe og dronning Anne-Marie blev prinsesse Benedikte hjemmefødt på Amalienborg.

56. Fast juletradition

Prinsesse Benedikte fortalte i 2022 til Her & Nu, at hun altid begynder julen med at besøge den svenske kirke, Gustafskyrkans julebasar i København, præcis som hendes mor dronning Ingrid plejede.

57. Elsker kogebøger



Da prinsesse Benedikte i 1994 fyldte 50 år, blev hun interviewet af Ekstra Bladet, hvor hun blandt andet afslørede, at hun elsker at læse kogebøger.

58. Første hest

I samme interview fortæller prinsesse Benedikte, at hun fik sin første hest, da hun var fire-fem år. Den hed 'Forward' og var af ponyracen 'New forest'.

59. Forlovelses-'bombe'



Midt i forberedelserne til dronning Margrethe og prins Henriks bryllup i 1967, afslørede prinsesse Benedikte, at hun var blevet forlovet med prins Richard.

»Det var vores lille bombe, selvom pressen havde haft travlt,« fortæller prinsesse Benedikte i bogen 'Tre søstre'.

60. Svigermor var gudmor



Før prinsesse Benedikte fandt sammen med prins Richard, var deres mødre gode venner. Faktisk så gode venner at prinsesse Benediktes mor, dronning Ingrid, var gudmor for prins Richard.

Prinsesse Benedikte under OL i 1996 med guldfireren. Foto: Jens Nørgaard Larsen/NF/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Benedikte under OL i 1996 med guldfireren. Foto: Jens Nørgaard Larsen/NF/Ritzau Scanpix

61. Svage knæ



I bogen 'Tre søstre' erkender prinsesse Benedikte og dronning Margrethe at de generelt ikke er så gode til boldsport.

»Vi har en knæsvaghed i familien. Den har vi alle tre døjet med,« tilføjer lillesøster dronning Anne-Marie.

62. Heppede på Jonas Vingegaard



I 2022 kunne man på Kongehusets Instagram-profil se, hvordan prinsesse Benedikte, dronning Margrethe og dronning Anne-Marie fulgte med fra sofaen, da Jonas Vingegaard første gang vandt 'Tour de France'.

63. Heppede på EM-landsholdet



Prinsesse Benedikte fulgte også med, da Danmark i 2021 nåede semifinalen ved EM i fodbold.

På Kongehusets Instagram-profil kunne man se, hvordan hun sammen med dronning Margrethe var trukket i rødt og hvidt under Danmarks kamp mod England.

64. Fik corona

Den 17. februar 2022 blev prinsesse Benedikte testet positivt for covid-19.

»Hendes Kongelige Højhed udviser kun milde symptomer,« skrev Kongehuset.

65. Tysk kirke

I Hamborg har man opkaldt sømandskirken Benediktekirken efter prinsesse Benedikte.

66. Varslede datter om abdikation

Prinsesse Benedikte vidste på forhånd, at dronning Margrethe ville afsløre sin plan om at abdicere under sidste års nytårstale.

Prinsesse Benediktes datter, Nathalie har fortalt til Billed-Bladet Bladet, hvordan hun fik et hint af sin mor.

»Min mor sagde bare til os: 'I skal se nytårstalen' og 'den er god' eller noget lignende.«

En ung prinsesse Benedikte og komponisten Leonard Bernstein. Foto: Bjarne Lüthcke/Nf-Nf Vis mere En ung prinsesse Benedikte og komponisten Leonard Bernstein. Foto: Bjarne Lüthcke/Nf-Nf

67. Perfekt hår

Dronning Margrethe siger i bogen 'Prinsesse Benedikte - en kongelige prinsesse' om prinsesse Benediktes hår:

»Hendes hår sidder altid. Det tør ikke andet.«

68. Fik lysekronerne til at gynge

Prinsesse Benedikte fortalte i 2022 til TV 2, hvordan der i hendes unge år blev holdt vilde fester i riddersalen på Amalienborg:

»I teenageårene havde vi baller der, herlige aftener med dans og lancier, så lysekronen nede i salonen gyngede gevaldigt.«

69. Dus med 'bokse-Brian'

Da boksestjernen Brian Nielsen i 1992 vandt bronze ved OL i Barcelona, trak han overskrifter, da prinsesse Benedikte lykønskede ham i den danske OL-lejr.

»Da hun gav mig hånden, sagde hun 'De' til mig. Du må godt sige 'Du' til mig, svarede jeg. Prinsessen grinede bare,« fortalte Brian Nielsen til B.T.

70. Første minister

Dronning Margrethe var i London og kong Frederik var i Dubai, så da Marie Bjerre i december skulle genindsættes som digitaliserings- og ligestillingsminister, var det prinsesse Benedikte, der tog imod på Amalienborg og skrev under.

Det var ifølge Billed-Bladet første gang, at prinsesse Benedikte prøvede det.

71. Bryder sig ikke om sushi

I Børsen-interviewet fra 2012 afslørede hun også, at hun elsker asiatisk mad - bortset fra sushi.

»Jeg er ikke til det rå,« lød det.

Prinsesse Benedikte ved sin arbejdscomputer. Foto: Kongehuset Vis mere Prinsesse Benedikte ved sin arbejdscomputer. Foto: Kongehuset

72. Ligner mest dronning Ingrid



Ifølge dronning Margrethe er prinsesse Benedikte den af de tre søstre, der ligner deres mor, dronning Ingrid, mest.

»Du gør ofte ting, hvor jeg tænker: 'Gud, hvor du ligner mor op ad dage,« siger dronning Margrethe i bogen 'Tre søstre'.

73. Gudmor



Prinsesse Benedikte er gudmor til Sveriges prinsesse Madeleine.

74. Fik B&O musikanlæg

Da prinsesse Benedikte og prins Richard i 1993 kunne fejre sølvbryllup, fik de ifølge Berlingske et musikanlæg fra B&O af statsminister Poul Nyrup Rasmussen og resten Folketinget.

75. Nokia 6110

I 1998 skulle prinsesse Benedikte og hendes familie også prøve de nye smarte mobiltelefoner.

Ifølge Politiken havde Benedikte bestilt fire telefoner af mærket Nokia 6110 til sig selv, prinsesse Nathalie, prins Richard og prinsesse Alexandra diskret bemalet med ejernes initialer.

76. Yndlingsballet



Prinsesse Benedikte er glad for ballet.

I 2022 sagde hun i et TV 2-program, at hendes favoritballet er den romantiske forestilling 'Napoli' fra 1842.

77. Sønderjysk vej



Benediktesvej i Egernsund tæt ved Gråsten slot er opkaldt efter prinsesse Benedikte.

Prinsesse Benedikte med børnene prins Gustav, prinsesse Alexandra og prinsesse Nathalie i deres barndom. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Prinsesse Benedikte med børnene prins Gustav, prinsesse Alexandra og prinsesse Nathalie i deres barndom. Foto: Jørgen Jessen

78. Bryllupsdiadem



Da prinsesse Benedikte i 1968 blev gift med prins Richard, bar hun familiens særlige Cartier-diadem.

Hendes mor dronning Ingrid havde fået det af sin mor - og siden har alle dronning Ingrids døtre og deres døtre båret diademet til deres bryllup.

79. Mindst populær



Ifølge Danmarks Statistik har prinsesse Benedikte 'det mindst populære navn' i forhold til hendes søstre.

1.235 hedder Benedikte, 2.160 hedder Margrethe, mens 3.042 hedder Anne-Marie.

80. Apanage



Bliver regeringens forslag stemt igennem, vil prinsesse Benedikte i det kommende år modtage 1.4 millioner kroner i apanage.

LÆS OGSÅ: 55 ting du ikke vidste om kong Frederik

LÆS OGSÅ: 52 ting du ikke vidste om dronning Mary

LÆS OGSÅ: 84 ting du ikke vidste om dronning Margrethe

LÆS OGSÅ: 17 ting du ikke vidste om prinsesse Isabella

Kan du ikke få nok af Kongehuset? Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen':