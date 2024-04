Vidste du, at prinsesse Isabella har en hårdtslående hobby, har været gæst i et populært tv-program og som lille havde en kendt barnepige?

I dag søndag fylder kongeparrets ældste datter 17 år. I den anledning får du herunder 17 ting, som du måske ikke vidste om prinsesse Isabella.

1. Regndans.

Det danske band Danseorkestret synger på deres gamle 80'er-hit om 'Isabella, der ser mod himlen'.

Samme band spillede i 2022 til prinsesse Isabellas konfirmation. Det afslørede de på Instagram.

2. Spærrede plads for Holger Rune

Prinsesse Isabella er igennem årene kommet meget i tennisklubben HIK i Hellerup, hvor hun flere gange er stødt på Danmarks tennisstjerne Holger Rune.

Billed Bladet har tidligere gengivet en situation fra 2019, hvor Isabella bad sin far kong Frederik om at flytte sig, da hun ville sidde ved siden af Holger Rune til et arrangement i klubben.

Holger Rune med sin mor i HIK i 2019. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune med sin mor i HIK i 2019. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

3. Vild med dans



Prinsesse Isabella er også vild med dans.

I 2021 afslørede Her&Nu, at prinsesse Isabella og prinsesse Josephine i al hemmelighed havde overværet generalprøven på 'Vild med dans', hvor de fik lov til at sidde på dommer Anne Laxholms plads og komme med kommentarer til danserne.

4. Særligt arvestykke



Da kong Frederik blev udråbt som Danmarks nye konge, bar prinsesse Isabella ifølge Billed-Bladet en brillantbesat broche, som hun havde fået af dronning Margrethe i dåbsgave.

Smykket havde dronning Margrethe selv fået i dåbsgave af sin farmor, dronning Alexandrine tilbage i 1940.

5. Kage-kendisser

Prinsesse Isabella følger tydeligvis med i 'Den store bagedyst'.

I 2022 florerede et klip fra Royal Run, hvor prinsesse Isabella og prins Vincent hilser på 'Bagedyst'-deltageren Frederik Haun.

Da kongehuset sidste år fejrede kronprins Christians 18-års fødselsdag med en gallamiddag på Christiansborg, havde Isabella derudover den tidligere bagedyst-vinder Emil Obel som bordherre.

Prinsesse Isabella og Emil Obel under prins Christians 18 års fødselsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Isabella og Emil Obel under prins Christians 18 års fødselsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

6. Teenageidol

Prinsesse Isabella var ligesom sine jævnaldrende vild med Citybois.

Det ene medlem af den i dag opløste duo, Thor Farlov, fortalte i 2020 til B.T., hvordan Isabella og nogle veninder engang kom backstage og fik taget billeder til en koncert i Tivoli.

I 2019 blev hun desuden set i siden af scenen under Citybois koncert på Smukfest.

7. Ridder Isabella



Da hendes far i januar indtrådte som konge, blev prinsesse Isabella på linje med sine søskende prins Vincent og prinsesse Josephine slået til ridder af Elefantordenen - den ældste og fineste danske ridderorden.

Prinsesse Isabella efter Royal Run i 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Isabella efter Royal Run i 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

8. Adele



Kong Frederik fortæller i bogen 'Under bjælken', at hans to ældste børn godt kan lide at lytte til Adele.

Det kunne man allerede se i 2016, da kong Frederik havde prinsesse Isabella med til Adeles koncert i Forum.

9. Landskampe



Prinsesse Isabella er flere gange blevet spottet til landskamp i Parken både med sine familie og med veninder.

Hun så blandt andet Danmark banke Rusland 4-1 under EM i 2021, ligesom hun samme år heppede fra VIP-loungen til to VM-kvalifikationskampe mod Israel og Færøerne.

I 2022 var hun også på plads til en landskamp mod Frankrig.

Da prinsesse Isabella blev konfirmeret i 2022. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Da prinsesse Isabella blev konfirmeret i 2022. Foto: Bax Lindhardt

10. Ingen apanage



I 2016 meddelte dronning Margrethe, at det kun er meningen at kronprins Christian får apanage som voksen.

Det er der endnu ikke lavet om på.

11. Første royale opgave

Da prinsesse Isabella var otte år, havde hun i sommeren 2015 sin første officielle opgave for Kongehuset, da hun døbte færgen, der sejler mellem Samsø og Jylland.

Færgen hedder 'Prinsesse Isabella', er cirka 100 meter lang og kan sejle cirka 14 knob (26 kilometer i timen).

12. Isabella på retur



Da prinsesse Isabella blev født i 2007, var hendes navn på vej fremad på listen over populære børnenavne. Navnet peakede i 2010 med 662 nyfødte med navnet Isabella.



Siden er det kun gået ned ad bakke for navnet. Ved den seneste optælling fra 2022, var der 'kun' 226 i Danmark der fik navnet Isabella.

Prinsesse Isabella til Royal Run i 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Isabella til Royal Run i 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

13. Måtte dele med dronning Elizabeth



Prinsesse Isabella delte fødselsdag med sin britiske kollega, dronning Elizabeth 2. der døde i 2022 i en alder af 96.

14. Prince



Da prinsesse Isabella i 2016 fyldte ni år, må hendes far kong Frederik nok have skævet lidt til avisforsiderne.

Samme dag døde nemlig musikikonet Prince, blot tre år efter, at de havde hilst på hinanden på Smukfest.

Kong Frederik da han i 2007 viste pressen, hvor stor hans nyfødte datter, Isabella var. Hun vejede 3350 gram og målte 50 cm. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik da han i 2007 viste pressen, hvor stor hans nyfødte datter, Isabella var. Hun vejede 3350 gram og målte 50 cm. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

15. TikTok-danser



Ligesom mange andre på samme alder, er prinsesse Isabella aktiv på Tiktok, hvor hun flere gange er blevet spottet i dansevideoer.

Sidste år kunne man ifølge Her & Nu blandt andet se hende i en TikTok-video med den tidligere vinder af børne melodi grand prix.

16. Kendt barnepige



Da prinsesse Isabella var lille, havde hun og kronprins Christian en barnepige, der i dag måske virker bekendt.

De blev nemlig passet af DR-medarbejder og hustru til podcastvært Thomas Skov, Emilie Gershøj Bruhn.

Prinsesse Isabella da hun fyldte 16 år. Foto: Kongehuset / Franne Voigt Vis mere Prinsesse Isabella da hun fyldte 16 år. Foto: Kongehuset / Franne Voigt

17. Kickbokser

To af gæsterne til kronprins Christians 18-års fødselsdagsgalla fortalte i efteråret til Fyens Amts Avis og Fyens.dk, at de havde talt med prinsesse Isabella til aftenen.

Her havde hun afsløret, at hun i sin fritid blandt andet går til kickboksning.

Kan du ikke få nok? Her får du 84 ting du måske ikke vidste om dronning Margrethe.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen':