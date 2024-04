Vidste du, at dronning Margrethe engang var ved at starte en krig mod Sverige, at hun hader minigolf, og at hendes yndlingsfarve er blå på grund af et særligt toilet?

I dag tirsdag fylder dronning Margrethe 84. I den anledning får du 84 ting, du måske ikke vidste om den tidligere regent.

1. Aldrig set 'Friends'

Da den amerikanske skuespiller Matthew Perry døde i efteråret, spurgte Ekstra Bladet dronning Margrethe, om hun var påvirket af 'Friends'-stjernens bortgang.

»Jeg har aldrig set noget af det,« lød det fra Dronningen.

2. Korrigerede Thomas Eje



For nogle år siden holdt dronning Margrethe en privat fest for sine veninder på Herlufsholm.

Her havde hun hyret Thomas Eje som underholdning, der har fortalt til B.T., hvordan hun bagefter løb efter ham for at fortælle, at han havde glemt en russisk komponist i sin opremsning af russiske komponister.

3. Første møde med en 'sort' person



»Jeg var 12 år, før jeg så et sort menneske,« sagde dronning Margrethe i 1989 til den britiske avis Sunday Times.

Dronning Margrethe da hun fyldte 18 år. Foto: Allan Moe/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe da hun fyldte 18 år. Foto: Allan Moe/Ritzau Scanpix

4. Blev født for tidligt

Dronning Margrethe fortæller i bogen 'Barn af besættelsen', at en højgravid dronning Ingrid med ét blev dansker i hjertet, da tyskerne besatte Danmark 9. april 1940 og derfor ubevidst fremskyndede sin fødsel.

»Jeg var vistnok ventet lidt senere, men jeg tror, det blev for meget for min mor, og så kom jeg altså,« lyder det fra dronning Margrethe i bogen.

5. Fejrede Hitlers nederlag med en gul sodavand



Dronning Margrethe fortæller i bogen 'Barn af besættelsen', hvordan hun fem år gammel fejrede afslutningen på Anden Verdenskrig ved på befrielsesnatten at stå op og drikke en gul sodavand.

6. Elvis var rædselsfuld

Ifølge Information var dronning Margrethe ikke særlig imponeret, da hun i 1960 mødte kongen af rock'n'roll, Elvis Presley, i Hollywood.

»Jeg syntes, han var rædselsfuld,« skulle hun have udtalt.

7. Sproglig student

Ifølge Billed-Bladet blev dronning Margrethe i 1958 sproglig student med et MG, svarende til et 10-tal.

8. Slot i bryllupsgave

Da dronning Margrethe og prins Henrik blev gift i 1967, fik de Marselisborg Slot i Aarhus i bryllupsgave af hendes forældre.

»Min far tilbød, at vi kunne bruge Marselisborg frit, og vi måtte indrette slottet, helt som vi havde lyst til. Jeg var lidt skeptisk, men min mand sagde, at 'det skal du altså sige ja til'. Han kunne se noget, jeg ikke kunne. Jeg huskede slottet som et noget gammeldags hus med ikke ret kønne møbler,« har hun udtalt til Stiften.dk.

Dronning Margrethe på indkøb under en ferie Frankrig. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Dronning Margrethe på indkøb under en ferie Frankrig. Foto: Jørgen Jessen

9. Friede sankthansaften

Ifølge Se og Hør friede prins Henrik til dronning Margrethe sankthansaften i 1966.

10. Ensom gymnasietid

Dronning Margrethe begyndte i gymnasiet i 1956. Hun blev undervist på Amalienborg og var den eneste elev i 'klassen'.

Først i 2. g fik hun ifølge bogen 'Dronning Margrethe' en klassekammerat, da man optog skuespiller Ellen Hillingsøs mor, Birgitta, som elev.

11. Jakob Stegelmanns far

'Troldspejlet'-vært Jakob Stegelmanns far, Jørgen Stegelmann, var skoleleder på Krebs Skole, hvor kronprins Frederik og prins Joachim gik.

I den forbindelse udgav dronning Margrethe i 1979 sammen med Jørgen Stegelmann en gendigtning af sagneventyret om vikingekongen Regnar Lodbrog. Hun brugte dæknavnet Ingahild Grathmer.

12. Omvandrende voksdug

Dronning Margrethes berømte farvestrålende regnjakke er ifølge bogen 'Dronning Margrethe' lavet af en voksdug, som hun engang i 90'erne købte i et engelsk stormagasin og fik syet om.

13. Nytårsbriller

Dronning Margrethe har ifølge bogen 'Dronning Margrethe' fra 2020 haft briller på i 20 af sine 47 nytårstaler. Hun er siden nået op på 24 taler med briller.

Brille-looket debuterede i 1986, da hun var iført et par enorme stykker glas.

Dronning Margrethe med sine to søstre i Tivoli i 2007. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe med sine to søstre i Tivoli i 2007. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

14. Livsfarlig bryllupsrejse

Da dronning Margrethe og prins Henrik i juni 1967 var på bryllupsrejse i Tyrkiet under dæknavnene hr. Adam og fru Eva Mørk, var de nær endt i en drukneulykke, da en lumsk understrøm tog dem, så de måtte svømme for livet, skrev Jyllands-Posten i 2004.

15. Margrethe-skålen

Designer Jacob Jensens berømte Margrethe-skål fra 1954 er opkaldt efter dronning Margrethe.

Han arbejdede for firmaet Rosti hos greve Sigvard Bernadotte, der som søn af Sveriges kong Gustaf VI Adolf var dronning Margrethes onkel.

16. Farlig Rebildfest

Da dronning Margrethe i 1974 deltog i Rebildfesten i Nordjylland, faldt hun med hovedet forrest ned ad en trappe.

Nordjyske skriver, at den lokale fotograf Leif Nielsen tjente kassen på at sælge billeder af uheldet.

17. Første kæledyr

B.T.s legendariske hofreporter Bodil Cath skrev i 2002, at dronning Margrethes første kæledyr var to kanariefugle, som hun gavn navnene Hr. og Fru.

18. Lærte hurtigt at tale

I samme B.T.-artikel fra 2002 skrev Bodil Cath, at dronning Margrethe allerede som toårig talte rent.

Hun elskede svære ord og lærte omhyggeligt alle navnene på blomsterne i sin mor, dronning Ingrids, staudebed.

19. Peter Plys-fan

Dronning Margrethes yndlingslegetøj, da hun var barn, var ifølge Bodil Cath en samling af tøjbamser.

Hun havde en kanin, en skildpadde og ikke mindst en bjørn, som hun kaldte Plys efter Peter Plys.

20. Dramatisk fødsel

Det var ikke nemt for dronning Margrethe at blive mor.

Kronprins Frederik blev nemlig ifølge DR født ved kejsersnit efter en ni timer lang dramatisk fødsel.

Man gjorde også klar til kejsersnit, da prins Joachim kom til verden, men han 'kunne selv', som hun fortalte til Berlingske Tidende i 1995.

Dronning Margrethe til indvielse af Regionshospitalet Gødstrup i 2022. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe til indvielse af Regionshospitalet Gødstrup i 2022. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

21. Ingen mandel-snyd

Kokken Jesper Vollmer, der har stået for maden i kongehuset, har fortalt, at dronning Margrethe ikke bryder sig om snyd, og derfor er der kun én mandel i grøden, når de sætter sig til bords juleaften.

22. Opereret for kræft

I juli 1994 blev dronning Margrethe ifølge bogen 'M – 40 år på tronen' indlagt på Århus Kommunehospital for at blive opereret for kræft i livmoderen.

Hun fik fjernet livmoderen, æggeledere og æggestok. Der var tale om en lille kræftknude i livmoderens slimhinde. Efter en uge var hun tilbage på Marselisborg Slot og holde sommerferie.

23. Gigt i knæene

Dronning Margrethe har i mange år kæmpet med gigt i knæene.

I 2007 var hun ifølge DR igennem sin femte knæoperation, så hun i dag går rundt med to kunstige knæ.

24. Rygestop

Dronning Margrethe fortalte i 2004 til B.T., at hun aldrig har forsøgt eller overvejet at stoppe med at ryge.

I 2006 meddelte hoffet, at hun dog ikke længere ville ryge, når hun var ude i offentligheden, og i 2023 bekræftede Kongehusets kommunikationschef Lene Balleby så til B.T., at Dronningen ikke havde røget siden en rygoperation tidligere på året.

25. Høj dame

Dronning Margrethe er ifølge Billed-Bladet 182 centimeter høj. Prins Joachim er 188, mens kronprins Frederik er 183.

26. Danser ikke om juletræet

Dronning Margrethe danser ifølge Billed-Bladet ikke rundt om juletræet juleaften.

27. Teknik-udfordret



Da DR-journalist Anders Agger i 2010 interviewede kongehusets medlemmer til dokumentarserien 'Kongehuset indefra', afslørede dronning Margrethe, at hun ikke ejer en mobiltelefon og aldrig har skrevet en e-mail.

»Jeg er ikke så meget til det der teknik. Jeg er ikke så god til det med knapper,« forklarede hun.

Dronning Margrethe på kongeskibet Dannebrog i 2021. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe på kongeskibet Dannebrog i 2021. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

28. Hilsen Daisy

Dronning Margrethe kan godt finde på at underskrive sig med 'Daisy'.

Det gjorde hun blandt andet i sit brev til Norges kong Harald, da hun kondolerede for Anders Breiviks terrorangreb i 2011.

29. 'Ringenes herre'-fan

Dronning Margrethe er kæmpe fan af J.R.R. Tolkiens berømte bogserie 'Ringenes herre', som hun under pseudonymet Ingahild Grathmer har illustreret.

30. 'Søens folk'

Dronning Margrethe har efter sigende aldrig sagt 'søens folk' i en nytårstale.

31. Hyldet af Shu-bi-dua

I 1980 udgav Shu-bi-dua sangen 'Sorgenfri', hvor de hylder dronning Margrethe med linjer som: 'Hele folket ville være på'en, fra Dronningmølle lige til Kongeåen, hvis hun en dag faldt ned af tronen ... åh, Daisy'.

32. Hyldet af Wafande

På Wafandes gennembrudshit, 'Gi' mig et smil' fra 2011, nævner han også dronning Margrethe med linjen 'Selv i Bangkok går de amok, når dronning Margrethe ta'r hænderne op'.

33. 'Margrethe' på tilbagetog

Navnet Margrethe er på retur. Ifølge Danmarks Statistik hedder 2.160 danskere Margrethe. Det er 37 færre end i 2023.

34. 'Daisy' i fremgang

Modsat 'Margrethe' er hendes kælenavn 'Daisy' i fremgang. 264 danskere hedder Daisy, hvilket er én mere end i 2023.

35. Fik en bondegård

Da dronning Margrethe fyldte 18 år, fik hun en bondegård i Ringsted af Landboforeningen.

Landbrugsavisen skriver, at gården med sine 83 tønder land var fuldt besat med både maskiner og besætning i førsteklasses stand, og at dronning Margrethes forældre forinden havde været forbi og beset og godkendt gården. Den blev senere solgt videre.

Dronning Margrethe på et sommertogt på Omø i 2009. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe på et sommertogt på Omø i 2009. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

36. Hader at gå ned ad bakke

»Jeg har altid sagt nej til mine norske venner, når de spurgte, om jeg ikke havde lyst til at gå i fjeldet om sommeren. Altså, jeg har ikke noget imod at gå op ad bakke, når jeg står nede, men at skulle gå ned ad bakke, det gider jeg ikke,« siger dronning Margrethe i bogen 'M – 40 år på tronen'.

37. Første date

Da dronning Margrethe mødte prins Henrik, havde hun aldrig været på date.

Hun fortæller i bogen 'Enegænger': »Han inviterede mig på frokost. Jeg havde aldrig før spist frokost med nogen på den måde – jeg var ude alene med en mand! Og ja, dette var mit livs første date.«

38. Fan af 'Olsen-banden'

Da dronning Margrethe fyldte 70 år, afslørede kronprins Frederik og prins Joachim i et interview med Ritzau, at dronning Margrethe elsker at se 'Olsen-banden'. Hun kan godt lide den underfundige humor.

39. Planlagt sin begravelse

Dronning Margrethe har allerede planlagt sin begravelse. Hun skal ligge i Roskilde Domkirke i kunstner Bjørn Nørgaards sarkofag, som ifølge kongehuset har kostet 29 millioner kroner at lave.

40. Autograf på skinke

Da dronning Margrethe fyldte 70 år, optrådte komiker Rune Klan ved festen med et skinke-trylletrick.

Han fik dronning Margrethe til at signere en skinke, som han efterfølgende har gemt i en lufttæt boks.

41. Mærsk stjal fokus

Mindre en halv time før dronning Margrethe i 2012 gik ud på balkonen for at vinke til sit folk på sin fødselsdag, døde skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, der var fast gæst til kongehusets begivenheder.

42. Simon Spies døde

Rejsekongen Simon Spies døde også på dronning Margrethes fødselsdag. Det var i 1984, da hun fyldte 44 år.

Dronning Margrethe og prins Henrik på Chateu Cayx. Foto: Remy Gabalda/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe og prins Henrik på Chateu Cayx. Foto: Remy Gabalda/AP/Ritzau Scanpix

43. Yndlingsballet

Dronning Margrethes yndlingsballet er ifølge Billed-Bladet stykket 'Napoli'.

44. Fugle-fan

Dronning Margrethe blev som 11-årig ifølge Ritzau medlem af Dansk Ornitologisk Forening. Hun var medlem i 15 år.

45. Yndlingsfugl

Dronning Margrethes yndlingsfugl er ifølge Ritzau ravnen.

46. Kalkun-dronning

Dronning Margrethe blev i 2010 portrætteret som en kalkun i et Anders And-blad.

47. Lagde grundsten til kirke

I 1968 lagde dronning Margrethe ifølge Familie Journalen grundstenen til Margrethekirken i Valby.

48. Tredjestørste messecenter

Dronning Margrethe kan prale med, at Danmarks tredjestørste messecenter – Messe C i Fredericia – er opkaldt efter hende. Da centeret åbnede i 1976, blev det nemlig kaldt Dronning Margrethe Hallen.

49. Dronning Margrethe-ruten

Margueritruten, der går igennem Danmark, blev i 1991 indviet af dronning Margrethe. Ruten er netop en hyldest til dronning Margrethe og er navngivet efter hendes yndlingsblomst.

50. Dronning Margrethe betaler ikke skat

Til gengæld står hun til at modtage 12 millioner i årpenge om året i det seneste udspil fra statsministeriet.

51. Søvnig Margrethe

Dronning Margrethe falder nogle gange lidt i søvn, når statsministeren holder sin åbningstale i Folketinget.

52. Det begyndte på toilettet ...

Dronning Margrethe fortæller i bogen 'Dronning i Danmark – Margrethe den Anden fortæller om sit liv', at hun altid har været glad for farven blå. Det begyndte, da hun som barn fik et blåt toiletsæde.

En ung Margrethe under et kurus på flyvevåbnets officersskole. Foto: Vittus Nielsen/Ritzau Scanpix Vis mere En ung Margrethe under et kurus på flyvevåbnets officersskole. Foto: Vittus Nielsen/Ritzau Scanpix

53. Tæt på at starte ny svenskerkrig

B.T.s tidligere hofreporter Bodil Cath skriver i bogen 'Mit liv som Cath', at dronning Margrethe i 1980 var ved at starte en ny svenskerkrig.

Hun fløj med et dansk militærfly hen over Sverige, da to svenske jagere forsøgte at tvinge hende ned. De finder heldigvis ud af, at det ikke er en spion, men bare den danske dronning på vej til Bornholm.

54. Stærk tobak

Dronning Margrethes yndlingscigaretmærke er Karelia. En stærk græsk art.

55. Filmdebut

Dronning Margrethe medvirker som statist i den danske eventyrfilm 'De vilde svaner' fra 2009. Hun spiller en fattig kone, der overværer en henrettelse.

56. Aarhus-briller

Siden 1978 har dronning Margrethe købt sine briller i brillebutikken Lindberg Optik i Aarhus. I butikken hænger der et skilt: 'Kongelig hofleverandør'.

»Margrethe købte de første briller, hun blev set offentligt med, hos Thiele i København. Men derefter har hun kun købt briller hos os,« har Pernille Lindberg udtalt til Stiften.dk.

57. Smukfest

Dronning Margrethe og prins Henrik besøgte i 2012 Smukfest. Til deres ære 'genåbnede' man festivalen i september et par uger efter den rigtige festival.

58. Greta Thunberg og trillebøren

Dronning Margrethe gav i september et interview med den svenske avis Expressen, hvor hun sagde, at hun havde lagt mærke til den unge svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

»Egentlig er det underligt, at man i et land som Sverige, hvor afstandene er så store, skal skamme sig over, at man flyver. Men man kan jo ikke køre trillebør fra Malmø til Haparanda, hvis jeg må udtrykke mig sådan,« lød det fra dronning Margrethe.

59. Bange for heste

»Jeg red, til jeg var 14-15 år. Da holdt jeg op, helt op. Jeg blev bange for det, og for at det ikke skal være løgn: aldeles uden fornuftig grund,« fortæller dronning Margrethe i bogen 'Dronning i Danmark'.

Dronning Margrethe i 2010 ved en studenterrevy i Grøndals Centeret. Foto: Casper Christoffersen/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe i 2010 ved en studenterrevy i Grøndals Centeret. Foto: Casper Christoffersen/Ritzau Scanpix

60. Skibet Martha

Filmen 'Martha' fra 1967 er ifølge Billed-Bladet en af dronning Margrethes yndlingsfilm.

61. 'Bager Jørgen'

Dronning Margrethe synes, Søren Østergaards figur 'Bager Jørgen' er meega sjov.

Hun er ofte inde og se hans Zirkus Nemo og havde desuden Søren Østergaard som bordherre til sit kulturbal på Christiansborg i 2016.

62. Skrev ikke sin nytårstale alene

Nytårstalen bliver til i et samarbejde mellem Statsministeriet, så da dronning Margrethe holdt nytårstaler foregik det således:

Først sender Statsministeriet et dokument med forslag til emner og formuleringer. Det drøfter dronning Margrethe med sine folk, hvorefter talen skrives og bliver godkendt af Statsministeriet, forklarer Billed-Bladet.

63. Er opkaldt efter dronning Ingrids mor

Dronning Margrethe er ikke opkaldt efter Margrete I (1353-1412), men efter dronning Ingrids mor, Margareta af Connaught, der var gift med Sveriges konge Gustaf VI Adolf.

64. Hader minigolf

Dronning Margrethe hader minigolf. »Jeg kunne faktisk ikke tænke mig noget værre,« siger hun i bogen 'Tre søstre'.

65. Bange for skeletter og mørke

»Jeg var som barn en sart plante. En Tudemarie og også en del mørkeræd. Jeg var også bange for skeletter,« fortæller hun i bogen 'Dronning i Danmark'.

66. Bange for film

Dronning Margrethe var som barn bange for at se film.

»Alt, hvad der kunne være spændende. Den mindste smule drama i en film, så var jeg helt ude af den. Jeg kom ikke til at se film for alvor, før jeg var 12-13-14 år, for jeg var så bange for det,« fortæller hun i bogen 'Dronning i Danmark'.

En ung Margrethe. Foto: Allan Moe/Ritzau Scanpix Vis mere En ung Margrethe. Foto: Allan Moe/Ritzau Scanpix

67. Intet tv

Dronning Margrethe ifølge Billed-Bladet ikke noget tv i sin dagligstue på Fredensborg Slot. Hvis hun ønsker at se tv, bliver det rullet ind i stuen.

68. Hader kryb

I et interview med Ekstra Bladet afviste dronning Margrethe at tage på junglesafari med prins Henrik.

»Jeg er ikke så forfærdelig begejstret for sådan noget, der kribler og krabler omkring mig.«

69. Afviste Donald Trump



Da dronning Margrethe i 1991 var i New York for at besøge daværende præsident George Bush, afviste hun at møde Donald Trump.

Det skriver tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen i sin bog 'Du store verden'.

70. Musik-papegøje

Da dronning Margrethe fyldte 18 år, holdt hun fest på Amalienborg. Bent Fabricius-Bjerre stod for musikprogrammet, og han inviterede blandt andet popduoen Nina og Frederik.

De gav dronning Margrethe en papegøje i gave, som hun efterfølgende døbte Nina Frederiksen, fortæller Nina van Pallandt i bogen 'Hellere tro på det gode en gang for meget'.

71. Har altid en kommentar

Dronning Margrethe har ifølge bogen 'M – 40 år på tronen' aldrig sagt 'Ingen kommentar' til en journalist.

72. Blev trænet i at møde drenge

Dronning Margrethe blev efter sin konfirmation sendt på kostskole i England, hvor der kun gik piger. Hun skulle jo også gerne møde en kommende mand, så dronning Ingrid arrangerede dansehold, så der også kunne komme drenge ind i billedet.

»Det der med at flirte var ikke rigtig gået op for mig. Jeg ved ikke, om de andre var lige så dydige, men jeg opdagede ikke en brik,« fortæller hun i bogen 'Margrethe'.

73. Dronning Margrethe på kollegie

Da dronning Margrethe i 1961 flyttede til Aarhus for at studere statskundskab, boede hun på universitetets kollegie. Værelse 402 på Kollegium 9 i Universitetsparken bliver i dag kaldt 'dronningeværelset', skriver Aarhus Universitet på deres hjemmeside.

Dronning Margrethe og Oh Land under første arbejdsdag på H.C. Andersen balletten Snedronningen i Tivoli i København, tirsdag den 2. november 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe og Oh Land under første arbejdsdag på H.C. Andersen balletten Snedronningen i Tivoli i København, tirsdag den 2. november 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

74. Kontantløs

Dronning Margrethe har ifølge Billed-Bladet aldrig penge på sig.

I stedet har hun altid en hofdame med sig som en slags levende pung, der konstant står klar med kontanter, hvis der er brug for det.

75. Elsker De Nattergale

Dronning Margrethe er stor fan af De Nattergales 'The Julekalender' og kan sidde i timevis og tale engelsk/jysk med sin veninde Susanne Heering, fortæller Susanne Heering i bogen 'Fru H – Susanne Heerings liv, familie og venskab med Dronningen'.

76. Ur i bilen

I 2012 fik Børsen lov til at besøge den royale garage, hvor de så nærmere på kongehusets kronebiler. Her fortalte garagemester Bjørn Kvist Ottens om dronning Margrethes særlige ønske til sin reservebil, en Volvo S80:

»Dronningen kunne ikke forstå, hvordan man kunne levere en bil uden et ur til passagererne på bagsædet, så det klarede jeg ved at købe et armbåndsur, som jeg har sat fast på midterkonsollen med dobbeltklæbende tape.«

77. Første gang på Skype

Dronning Margrethe er jo ikke så meget for moderne teknologi. I sommeren 2016 på et pressemøde i Tivoli kunne hun dog afsløre, at hun for første gang havde prøvet at bruge Skype.

78. Vild abe

Dronning Margrethe fortalte i 2016 i et interview med TV 2 om sin farmors abe 'Monkey', som jagtede en stakkels rengøringsdame rundt i kælderen under Marselisborg Slot, da hun var barn.

»Den kunne ikke lide folk med gebis,« fortalte hun.

79. Gemmer kærestebreve

Ifølge Billed-Bladet opbevarer dronning Margrethe stadig kærestebreve, som hun og prins Henrik skrev til hinanden for 50 år siden, i en lille fletkuffert.

80. Dårligt forhold til statsminister

Da Dronning Margrethe i 1972 overtog tronen fra sin far, var Jens Otto Krag (S) statsminister. De blev aldrig gode venner, fortæller hun i bogen 'M – 40 år på tronen':

»Krag havde set mig som en fummelfingret teenager, det gjorde Anker Jørgensen ikke.«

81. Opkald til Benjamin Hav

Da Benjamin Hav blev booket til at spille til prins Christians 18-års fødselsdag, var det dronning Margrethe selv, der foretog opkaldt til den populære musiker.

»Chefen for det hele. Dronningen havde ringet til mig og sørget for, at der var styr på det. Hun er et fantastisk menneske. Skarp og sjov og Danmarks moder,« har Benjamin Hav fortalt til B.T.



Dronning Margrethe udtalte siden til B.T.:

»Jeg vidste, det ville falde i god jord.«

Dronning Margrethe med sine to sønner i 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe med sine to sønner i 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

82. Ser ikke 'The Crown'

Dronning Margrethe har ikke set Netflix' populære fiktionsserie om det britiske kongehus.

»Jeg har kendt familien så godt, at det ville irritere mig grænseløst at se dem sige ting, de aldrig ville sige eller tale på en måde, jeg ikke synes, de ville tale,« har hun sagt til Weeekendavisen.

83. For syg til Lise Nørgaard

Da Lise Nørgaard i 1994 modtog ridderkorset, var dronning Margrethe syg, og derfor måtte 'Matador'-moderen i stedet 'nøjes' med at hilse på kronprins Frederik.

»Frederik er jo både en smuk og sympatisk ung mand, og han klarede opgaven meget flot,« sagde Lise Nørgaard til B.T.

84. Fødselsvægt

Margrethe vejede ifølge tidligere B.T.-redaktør Bjørn Westergaard 3.300 gram ved fødslen.