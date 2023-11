Tirsdag var Dronning Margrethe mødt op i Tivoli til den første prøvedag på balletten 'Snedronningen'.

Her svarede majestæten, der igen i år har designet kostumer og dekorationer til juleforestillingen, på spørgsmål fra den fremmødte presse – og her kom også et mere kuriøst spørgsmål til dronningen.

Ekstra Bladet ville nemlig gerne vide, hvordan dronning Margrethe var blevet påvirket af den nylige bortgang af skuespilleren Matthew Perry, der blev fundet død af endnu uafklarede årsager i sit hjem lørdag.

Landets regent var dog ikke så godt bekendt med den 54-årige verdensstjerne, som særligt blev kendt for rollen som Chandler Bing i kultserien 'Friends'.

'Friends'-skuespilleren Matthew Perry blev fundet død i sit hjem lørdag eftermiddag. Hans dødsårsag er endnu ikke fastslået.

»Jeg har aldrig set noget af det,« lød svaret kort fra dronning Margrethe, hvilket fik flere i salen til at bryde ud i grin.

Hun havde forinden spørgsmålet om, hvordan hun var påvirket af Matthew Perrys død, ønsket sig flere spørgsmål om juleforestillingen, og derfor var hun altså også hurtig til at feje spørgsmålet af banen.

