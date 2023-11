Lørdag blev Matthew Perry fundet død i sit hjem i Los Angeles.

Den 54-årige verdenstjernes dødsårsag er endnu ikke endegyldigt konkluderet, men ifølge TMZ står det nu klart, at det ikke var en overdosis af hverken fentanyl eller meth, der tog livet af ham.

Politiet i Los Angeles har allerede bekræftet, at der ikke blev fundet illegale rusmidler i Matthew Perrys hjem - dog skulle der have været receptpligtig medicin mod depression, angst og kronisk bronkitis.

Ligeledes er det bekræftet, at Matthew Perrys obduktion er færdiggjort, men man afventer fortsat en toksiologisk rapport, der kan være flere måneder undervejs, før en endelig dødsårsag kan fastslås.

Matthew Perry gik bort i sit hjem lørdag eftermiddag. Han blev 54 år og er siden blevet hyldet og mindet verden over. Foto: Lucy Nicholson/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Matthew Perry gik bort i sit hjem lørdag eftermiddag. Han blev 54 år og er siden blevet hyldet og mindet verden over. Foto: Lucy Nicholson/Reuters/Ritzau Scanpix

Nu skriver TMZ så ud fra samtaler med anonyme kilder i politiet, at de første indledende tests viser, at der ikke var tegn på hverken det stærke smertestillende opiod fentanyl eller det ulovlige rusmiddel metamfetamin i 'Friends'-stjernens blod.

Matthew Perry har gennem årene været meget åben omkring sit misbrug af både stoffer, medicin og alkohol, der flere gange har været tæt på at koste ham livet.

Da han sidste år udgav sin biografi 'Friends, Lovers and The Big Terrible Thing' fortalte den dengang 53-årige skuespiller, at han da havde været ædru i 18 måneder.

»Jeg havde en historie at fortælle, en historie, der virkelig kunne hjælpe folk. Og at hjælpe andre var blevet svaret for mig,« sagde Matthew Perry da til Los Angeles Times.