»Det er korrekt, at Dronningen ikke har røget siden operationen.«

Det bekræfter Kongehusets kommunikationschef Lene Balleby over for B.T.

Dermed har Dronningen skiftet mening siden februar.

Her blev hun i et interview med Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik spurgt, om hun havde planer om at kvitte smøgerne, som hun var blevet opfordret til forud for sin store rygoperation. Her lød svaret:

»Nu er jeg så gammel, at det er lige meget.«

Dronning Margrethe og prins Henrik med hver sin smøg. Foto: Allan Moe/Ritzau Scanpix

Her&Nu bragte historien først. Her skrev de, at rygestoppet startede kort før operationen, som fandt sted i februar, og det har Dronningen altså holdt fast i.

83-årige dronning Margrethe har røget, siden hun var 17 år gammel. De sidste 50 år er det Karelia uden filter, hun har tændt op under.

»Jeg synes, det dejlige ved de her cigaretter er, at de får alle andre til at smage helt håbløst. Som ung røg jeg engelske Virginia-cigaretter, men i det forår, min far døde, gik det op for mig, at de dog var stærkere, end godt er,« forklarede hun i interviewet med Weekendavisen.

Når det kommer til operationer, gør det en stor forskel, om man er ryger eller ej. Det fortalte tidligere overlæge på Rigshospitalet og rygspecialist Tom Bendix til B.T. forud for Dronningens operation.

»Med hensyn til rygoperationer, der er der simpelthen steder i Danmark, hvor man ikke opererer rygere, fordi det går dårligere med dem end med ikkerygere. Det kan man lige så godt sige åbent her.«