Der var godt humør hos dronning Margrethe, da hun onsdag var til pressemøde i Tivoli på forestillingen 'Snedronningen', som hun endnu en gang laver kostumer til.

Her svarede en veloplagt Dronning på pressens spørgsmål om både helbred og den seneste store begivenhed i hendes familie – nemlig prins Christians 18 års fødselsdag, som dronningen var vært for.

»Jeg havde den store glæde, at vi fejrede prins Christians fødselsdag, og det var et af årets højdepunkter, det er der ingen tvivl om,« fortalte Dronningen til den fremmødte presse.

Prins Christian og dronning Margrethe under prins Christians 18 års fødselsdag, som fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Christian og dronning Margrethe under prins Christians 18 års fødselsdag, som fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Og der opstod da også flere begivenhedsrige øjeblikke ved prinsens fødselsdag.

Både den 18-årige prins Christians tale, der gik rent ind hos de tilhørende, og underholdningen, der fik hele den kongelige familie til at give den gas på dansegulvet.

Benjamin Hav, der stod for underholdningen, kunne efterfølgende fortælle B.T., at det var Dronningen selv, der havde kontaktet ham for at få ham til at optræde.

Og dronning Margrethe svarede da også på til pressemødet, hvorfor hun havde valgt Benjamin Hav.

»Jeg vidste, det ville falde i god jord,« lød det fra Dronningen, der med svaret fik salen til at grine.