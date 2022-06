Lyt til artiklen

Det var ikke til at se, hvem der var mest imponeret, da 'Bagedyst'-deltageren Frederik Haun pludselig passerede prins Vincent og prinsesse Isabella ved målstregen til årets Royal Run.

I en sød video, som Billed-Bladet var så heldig at fange, afslører de royale børn, at de også ser 'Den store bagedyst', og det var noget, der gjorde indtryk på Frederik Haun, fortæller han til B.T.

Ligesom prins Christian og prinsesse Josefine deltog tv-kendissen i femkilometerdistancen ved årets Royal Run i København. Og den 31-årige 'Bagedyst'-finalist oplevede flere gange på ruten, at nogle børn råbte hans navn, og han nød godt af opbakningen, mens løbeturen blev gradvist hårdere.

»Da jeg kommer over målstregen, er jeg rimelig færdig, for jeg har presset den helt i bund og kan næsten ikke få vejret. Og så hører jeg en pigestemme: 'Er det ikke ham fra 'Bagedysten?',' og så er der en, der siger: 'Undskyld?' og så vender jeg mig om og kan se – at det er Vincent og Isabella.«

Frederik Haun bliver helt paf. Han ved ikke, hvad han skal gøre, og om man siger 'De' til kongefamiliens børn.

»På videoen kan man se, at jeg begynder at bukke for dem,« griner tv-stjernen.

»Men hvad ville jeg gøre med alle andre? Der ville jeg give hånd og sige pænt goddag – så det gør jeg også her. Og efterfølgende har jeg så fået at vide, at man gerne må sige 'du' til børnene.«

Men Frederik Haun er tydeligvis ikke den eneste, der bliver perpleks i mødet. På videoen kan man se, at prinsesse Isabella fniser, da prins Vincent råber tv-kendissen an, og hun giver da også sin ligefremme lillebror et forlegent dask på skulderen.

Prinsesse Isabella og Prins Vincent stod klar til at heppe på prins Christian og prinsesse Josefine, der – lige som Frederik Haun – deltog på den fem kilometer lange mellemdistance. Foto: Philip Davali Vis mere Prinsesse Isabella og Prins Vincent stod klar til at heppe på prins Christian og prinsesse Josefine, der – lige som Frederik Haun – deltog på den fem kilometer lange mellemdistance. Foto: Philip Davali

Det bemærkede Frederik Haun også.

»Men jeg var mindst lige så starstruck. Jeg er stor fan af kongefamilien og synes, de er sindssygt seje, så det er lidt vildt, at de også er fans af mig og 'Bagedysten',« siger han.

Han kan huske, at han under optagelserne til 'Den store bagedyst' havde snakket med de andre deltagere om, hvor mange danskere der kiggede med hver uge. Om de kongelige mon også sidder hjemme i stuen og ser bageprogrammer på DR. Og om de faktisk er så folkelige, som de ser ud udadtil.

»Så at de rent faktisk sidder og følger med er da vildt. Men jeg er glad for, jeg først fandt ud af det bagefter, for ellers kunne man da godt være blevet lidt nervøs under optagelserne. For selvfølgelig er der jo en distance mellem dem og os,« siger Frederik Haun.

Han havde ikke opdaget Billed Bladets kamera, så han vidste ikke, seancen ved Royal Run blev filmet. Derfor gik han derfra og var lidt ærgerlig over, at han ikke lige havde spurgt, om han måtte få taget et billede sammen med de to royale børn.

Der blev taget mange selfier ved årets Royal Run. Og Frederik Haun nåede også at ærgre sig over, at han ikke havde spurgt om en – men så opdagede han videoen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der blev taget mange selfier ved årets Royal Run. Og Frederik Haun nåede også at ærgre sig over, at han ikke havde spurgt om en – men så opdagede han videoen. Foto: Bax Lindhardt

Men Frederik Haun havde kort forinden overhalet prins Christian, så det var faktisk ham, der hurtigt måtte afbryde samtalen, så de to børn kunne være klar til at heppe på deres storebror.

Som det sidste fik han et 'godt løbet' med på vejen fra den 11-årige prins Vincent, som charmerede Frederik Haun med sin høflighed.

Der var dog ingen grund til at pakke noget ind i høflighed. Frederik Haun løb nemlig godt og afsluttede de fem kilometer på 20 minutter og ni sekunder.

»Så det var jeg meget glad for. Det gik over al forventning,« siger Frederik Haun, der efterfølgende snuppede den lange rute på ti kilometer på 48 minutter og 38 sekunder.