Vidste du, at dronning Mary engang var ved at blive smidt ud af en Citybois-koncert? Eller at hun i 2018 måtte bryde en kongelig toilet-regel?

Danmarks nye dronning fylder 52 år. I den anledning får du herunder 52 ting, du - sandsynligvis - ikke vidste om dronning Mary.

1. Håndkys af Liam Gallagher



Da det britiske musikikon Liam Gallagher - kendt fra rockgruppen Oasis - i 2010 besøgte Københavns modeuge med sit eget tøjmærke Pretty Green, dristede han sig til at give dronning Mary et kys på hånden, da hun kom forbi hans stand.

»Jeg kan godt lide hende, hun er en dejlig dame,« sagde han til B.T..

2. Afviste Oprah

Da den amerikanske talkshow-vært Oprah Winfrey i 2009 lavede et program om Danmark, spurgte hun ifølge Billed-Bladet, om ikke hun måtte interviewe dronning Mary.

Det blev et nej tak, skrev ugebladet.

Oprah Winfrey foran Amalienborg. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Oprah Winfrey foran Amalienborg. Foto: Søren Bidstrup

3. Polterabend

Mens kong Frederik fløj til Egypten med sine venner, holdt dronning Mary i 2004 sin polterabend på Lystrup Slot ved Fakse.

Navne som Tue West og Anne Linnet optrådte til det private arrangement, og i 2015 fortalte sidstnævnte til B.T., 'at hun skulle lære den smukke australske kvinde dansk kultur og traditioner'.

4. Brugte 'Matador' til at lære dansk

Da dronning Mary i 2004 skulle giftes med kong Frederik, fortalte hun til DR, at hun i sin tid blandt andet havde set 'Matador' for at lære dansk.

5. Golf-fan

Dronning Mary elsker at spille golf. Hun er protektor for Dansk Golf Union, er æresmedlem af flere klubber rundt i landet, og til GolfMagasinet fortalte kong Frederik i 2014:

»Kronprinsesse Mary er faktisk bedre til spillet end mig, fordi hun spillede lidt, før hun kom til Danmark.«

6. Medvirkede i togreklame

Da dronning Mary boede i Australien, arbejdede hun i årene 1996-1998 for et reklamebureau.

Her skulle de lave en reklame for et togfirma, og da budgettet var lavt, måtte Mary selv medvirke som statist. Kongehuset har selv bekræftet historien.

7. Foretrækker hunde



I 2016 besøgte dronning Mary Roskilde Teknisk Skole. Her fik hun ifølge Billed-Bladet en række hurtige enten-eller spørgsmål, der blandt andet afslørede, at hun foretrækker hunde fremfor katte.

8. ...og kaffe

I samme spørgsmålsrunde afslørede hun også, at hun foretrækker kaffe fremfor te, og at det skal være uden sukker.

9. Yndlingsfarve

I 2016 afslørede dronning Mary i et interview med Eurowoman, at hendes yndlingsfarve er lilla.

10. Fjerde bedst klædte i verden

I 2010 kårede det amerikanske modeblad Vanity Fair dronning Mary til den fjerde bedst klædte i verden foran blandt andre Michelle Obama og Carla Bruni-Sarkozy.

Nummer ét på listen var chefredaktøren for et andet modemagasin, Glamour, Cindi Leive.

11. Jens Werner som instruktør

'Vild med dans'-profilen Jens Werner har fortalt til DR, at han blev hyret til at lære kronprins Frederik og kronprinsesse Mary at danse brudevals før deres bryllup.

Foto: Ludovic Marin/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ludovic Marin/AFP/Ritzau Scanpix

12. Robbie Williams

Da dronning Mary mødte kong Frederik i 2000, talte de ofte om musik.

I bogen 'Under bjælken' fortæller kong Frederik, at det var Mary, der lærte ham at holde af Robbie Williams, selvom han normalt mere var til rock.

13. Bad Frederik om at droppe smøgerne

I DR-programmet 'Hav det godt' med Puk Elgård fortalte kong Frederik i 2007, at det var Mary, der fik ham til at droppe smøgerne.

»Jeg tog ikke 'tyrkeren' (en kold tyrker, totalt og øjeblikkeligt rygestop, red.). Det kunne jeg ikke, det var stille og rolig nedtrapning,« fortalte han.

14. En del af hjemmeværnet (Se foto)

Dronning Mary tog i 2008 hjemmeværnets grunduddannelse og har siden opnået titlerne sergent, løjtnant, premierløjtnant, kaptajn og major.

Mary i trøjen. Foto: Fotograf: Ole Bo Jensen/Photos4u Vis mere Mary i trøjen. Foto: Fotograf: Ole Bo Jensen/Photos4u

15. Elsker heste



Da dronning Mary i 2022 fyldte 50 år, havde TV 2 interviewet hendes børn til et fødselsdagsshow.

»Hun elsker sine heste rigtig højt. Hun er oppe ved dem hver dag. Selv hvis hun ikke skal ride dem, så går hun alligevel op og kæler med dem,« fortalte prinsesse Isabella og prinsesse Josephine.

16. Glad for 'luftguitaren'

I samme TV 2-show fortalte børnene, at deres mor er glad for at danse til fester.

»Hun er specielt glad for 'luftguitaren',« lød det fra kronprins Christian.

17. Besøgte 'Forbrydelsen'

DR's hitserie 'Forbrydelsen' blev også populær i Storbritannien.

Da dronning Camilla i 2012 besøgte Danmark, fik hun og dronning Mary ifølge en B.T.-artikel derfor lov til at overvære optagelsen af en scene til sæson tre med Sofie Gråbøl og Nikolaj Lie Kaas i hovedrollerne.

18. Vild med dans

I 2013 kunne Billed-Bladet berette, at kronprinsesse Mary og hendes to døtre, Isabella og Josephine, havde været inde og overvære generalprøven på 'Vild med dans'.

19. Frederik lærte Mary at neje

Da dronning Mary fyldte 50 år, fortalte hun til DR, at det var kong Frederik, der lærte hende at neje.

Anledningen var hendes første møde med svigermor dronning Margrethe, der havde inviteret sig selv til te hos kong Frederik.

Mary og Frederik i Australien i 2005. Foto: Mark Baker/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mary og Frederik i Australien i 2005. Foto: Mark Baker/AFP/Ritzau Scanpix

20. Mødte hinanden på en pub

Det var på pubben Slipp Inn, et par kilometer fra Operahuset i Sydney, at kong Frederik og dronning Mary mødte hinanden første gang under De Olympiske Lege i 2000.

21. Seebach som bordherre

Da dronning Margrethe i 2016 holdt kulturbal på Christiansborg, fik dronning Mary popkongen Rasmus Seebach som bordherre.

»Det var skidehyggeligt, men det var faktisk først, da jeg kom hjem, at det gik op for mig, hvad jeg lige havde oplevet de sidste fire timer,« fortalte Rasmus Seebach i 2019 til B.T.

22. Roskilde Festival



Dronning Mary har kun besøgt Danmarks største musikfestival én gang.

Det skete i 2014, da hun sammen med kong Frederik ankom til Roskilde for at se Rolling Stones.

»Jeg glæder mig rigtig meget til at opleve den særlige stemning, der er på Roskilde Festival,« sagde hun til Metroxpress.

23. Smukfest

I 2019 - året efter kong Frederiks berømte Nephew-optræden - var dronning Mary taget med på Smukfest hvor hun og børnene Christian og Isabella blev spottet til Citybois' koncert.

24. Ved at blive smidt ud

Apropos Citybois-koncerten på Smukfest, så afslørede duoens ene medlem Anthon Edwards i 2020 til B.T., at deres tourmanager var ved at smide dronning Mary væk under koncerten.

»Der er regler for, hvor mange der må være bag scenen.... Så han gik hen til den her kvinde med langt hår ned over skuldrene og sagde til hende, at hun ikke måtte være der. Så vendte hun sig om, og så så han, at det var Mary.«

25. Simon Kvamm

Kong Frederik har ikke patent på at kende Simon Kvamm.

Da dronning Margrethe i 2009 holdt hofbal for kunst og kultur, havde kronprinsesse Mary ifølge Billed-Bladet Nephew-frontmanden som bordherre.

Mary og Frederik da de blev gift i 2004. Foto: Keld Navntoft/Nf-Nf/Ritzau Scanpix Vis mere Mary og Frederik da de blev gift i 2004. Foto: Keld Navntoft/Nf-Nf/Ritzau Scanpix

26. Smuglet ind i Danmark

Da dronning Mary i 2001 skulle besøge Danmark for første gang, blev hun smuglet ind i landet, eftersom forholdet til kong Frederik stadig var hemmelig.

I bogen 'Under bjælken' fortæller hun om køreturen fra Hamburg til en rasteplads i Jylland, hvor hun blev samlet op af kong Frederik, der tog hende med til herregården Birkelse i Vendsyssel, hvor de fejrede nytårsaften.

27. Ekskæresten

Før kong Frederik kom ind i billedet, var dronning Mary i syv år kæreste med australieren, Brent Annells, som hun blandt andet nåede at flytte i lejlighed med.

Han blev i forbindelse med Frederik og Marys bryllup beskrevet som en talentfuld vandpolo-spiller, der kom fra en velhavende familie.

»Vi gled fra hinanden,« lød det kort fra Mary i et DR-program.

28. Personlig træner

Dronning Mary har igennem tiden benyttet sig af flere forskellige personlige trænere for at holde sig i form.

I en årrække blev hun blandt andet trænet af Jacob Søndergaard, der er kendt fra DR-programmet 'Rigtige mænd'.

Han fortalte i 2009, at træningen foregik i Kancellihuset i Fredensborg.

29. Påkørt af livvagt

Da dronning Mary i 2014 skulle køre kronprins Christian i skole, kom hendes livvagt Torben Vigh til at køre op bag i dem.

»Pludselig bremsede Kronprinsesse op for gult lys i krydset ved Tuborgvej, hvor jeg ikke kunne nå at reagerer,« skriver Kongehusets tidligere livvagt i sin selvbiografi fra 2022.

Han tilføjer, at ingen heldigvis kom til skade.

Mary og Frederik til gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50 års fødselsdag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Mary og Frederik til gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af kronprinsens 50 års fødselsdag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

30. Brød toilet-regel

Da dronning Mary i 2018 skulle holde tale for kong Frederik til hans 50-års fødselsdag, var hun så nervøs, at hun brød den royale regel om at gå på toilettet under en gallamiddag.

Det fortalte hun samme år, da hun modtog en pris for 'Årets tale'.

31. 'Grinede som en genert pige'

I bogen 'Under bjælken' fortæller dronning Mary, at kong Frederik friede til hende foran en lille gammel kirke i Rom.

»Da han havde gjort det, grinede jeg som en genert pige, og så blev vi begge to så glade.«

32. Nabo til 'Den lille havfrue'

Da dronning Mary flyttede til Danmark, boede hun det første stykke tid i en 132 kvadratmeter stor fireværelses lejlighed på Langelinie i København - lige ved siden af 'Den lille havfrue' og Kastellet.

33. Møbler fra Ilva

Billed-Bladet skrev i 2002, at dronning Mary havde været i Ilva i Lyngby for at finde møbler til sin Langelinie-lejlighed.

Hun købte ifølge ugebladet en mahogni-seng, en blød, hvid stofsofa og seks spisebordsstole.

34. Nedadgående formkurve

Første gang der blev afholdt Royal Run, løb dronning Mary ti kilometer i Odense på 53 minutter og 10 sekunder.

Siden har hun holdt sig til fem kilometer og 'one mile'-distancen, og mens hun klarede fem kilometer på cirka 27 minutter i 2019, 2021 og 2022, nøjedes hun sidste år med at gå, hvilket gav hende en tid på en time og 21 minutter.

Mary under Royal Run i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Mary under Royal Run i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

35. 'Alsidig musiksmag'

Da dronning Mary i 2017 deltog i Hjerteforeningens legatuddeling på Hotel d'Angleterre, fik en gruppe børn lov til at stille hende spørgsmål. Én spurgte ifølge Billed-Bladet, hvilken slags musik hun godt kunne lide.

»Jeg har faktisk en meget alsidig musiksmag. Jeg kan lide alt fra Foo Fighters til Lukas Graham og klassisk,« svarede Mary.

36. Hjalp Preben Kristensen med surprise-bryllup

Da skuespiller Preben Kristensen ville overraske sin mand, Søren Hedegaard, med et surprise-bryllup på hans 50-års fødselsdag, bad han dronning Mary, der var fast kunde hos den kendte stylist og frisør, om hjælp.

Preben Kristensen fortæller i sin bog 'Husk at være glad', at Mary var klar på at hjælpe med at lokke Søren Hedegaard hen til bryllupsfesten, mod at hun og kong Frederik måtte komme med som gæster.

37. Rasmus Klump

Da dronning Mary i 2017 besøgte Japan i forbindelse med fejringen af 150 året for landets diplomatiske relationer med Danmark, besøgte de en H.C. Andersen-park, hvor en kæmpe lanterne var formet som Rasmus Klumps skib, 'Mary'.

»Kan I alle sammen se, hvad skibet hedder? Ellers flytter vi os lidt,« lød det ifølge Her & Nu grinende fra dronning Mary.

38. Navne-boom

I 'Danmarks Statistisks' navnestatistik over nyfødte fra 1985-2024 peakede navnet 'Mary' i 2004.

Det var sjovt nok samme år som kong Frederik og dronning Mary blev gift.

39. I modvind

Da dronning Mary i 2019 åbnede 'Kronprinsesse Marys bro' ved Frederikssund, blæste det så meget, at hendes hat flere gange var ved at flyve væk.

»Jeg bliver nødt til at holde fast. Det går ikke,« sagde hun til de fremmødte.



40. Ændrer ikke navn

I forbindelse med tronskiftet slog Vejdirektoratet 10. januar 2024 fast, at 'Kronprinsesse Marys bro' ikke kommer til at ændre navn til 'Dronning Marys bro'.

'Selvom Mary går fra kronprinsesse til dronning, så har broen allerede et navn, og det navn afspejler det tidspunkt, broen blev bygget,' skrev de på Facebook.

Mary under afslutningen af sin uddannelse i Hjemmeværnet i 2009. Til højre ses hofdame Caroline Heering. Foto: Ole Bo Jensen/Ritzau Scanpix Vis mere Mary under afslutningen af sin uddannelse i Hjemmeværnet i 2009. Til højre ses hofdame Caroline Heering. Foto: Ole Bo Jensen/Ritzau Scanpix

41. Første hofdame

Da dronning Mary blev en del af Kongehuset, fik hun først den 21 år ældre amerikanskfødte lensgrevinde Victoria Bernstoff-Gyldensteen som hofdame.

I 2006 blev hun erstattet af Caroline Heering, der har samme alder som Mary, og hun har siden fungeret som dronningens privatsekretær og som bestyrelsesmedlem i Mary Fonden indtil 2023.

42. Opkaldt efter Mary

Sveriges kommende kronprinsesse, prinsesse Estelle, har i alt fire navne heriblandt Mary efter Danmarks dronning Mary, der er hendes fadder.

43. Musikalsk hofdame



Efter Caroline Heering havde dronning Mary fra 2007 til 2015 Tanja Doky som hofdame. Hun var i en årrække gift med den kendte danske jazzmusiker Chris Minh Doky.

44. Årets tulipan

I 2008 blev en ny, pink tulipan navngivet efter dronning Mary, som selv overværede dåbsritualet i Gavnø Slotspark.

Ifølge Billed-Bladet er blomsten så populær, at den flere gange har vundet titlen 'Årets tulipan'.

45. Gjorde mor stolt

Da Martin Hedegaard vandt 'X Factor' i 2008, optrådte han blandt andet til åbningen af filmfestivalen Buster, som dronning Mary var protektor for.

»Vi var lige ovre at hilse og trykke hånd. Hun fortalte mig, at jeg sang godt. Der var mor stolt,« fortalte han i 2016 til DR.



46. Shamballa

Det vakte opsigt, da kong Frederik under sin kroning bar et smykke fra det danske smykkefirma 'Shamballa Jewels'.

Kongehuset har dog et godt forhold til det buddhistisk-inspirerede mærke - i 2017 var dronning Mary blandt andet med til at åbne en 'Shamballa'-butik i New York.

47. Dyrlæge-drømme



Da dronning Mary i 2003 blev præsenteret som kong Frederiks forlovede, blev hun på pressemødet spurgt, om hun huskede brylluppet mellem Diana og prins Charles i England - og om hun dengang selv drømte om at blive en prinsesse.

»Jeg kan godt huske brylluppet, og jeg kan huske, at jeg dengang gerne ville være dyrlæge,« lød det fra Mary.

Mary og Frederik til biografpremiere på Thomas Vinterbergs film 'Dear Windy'. Foto: Mogens Flindt Vis mere Mary og Frederik til biografpremiere på Thomas Vinterbergs film 'Dear Windy'. Foto: Mogens Flindt

48. Første biografpremiere

Da Thomas Vinterberg i februar 2005 holdt gallafest for sin film 'Dear Wendy', fik dronning Mary samtidig sin biografpremiere-debut, da hun ankom til Imperial-biografen i København sammen med kong Frederik.

49. Første officielle opgave

Dronning Marys første officielle soloopgave som medlem af Kongehuset var, da hun i juni 2004 deltog som æresgæst ved DM i ponyridning i Silkeborg.

50. Corona-sang

Dronning Mary er protektor for DRs pigekor, og da korets daværende leder Phillip Faber i 2020 var vært på fællessang under coronakrisen, indsendte hun et sangønske.

»Jeg har ønsket sangen 'Solen er så rød mor' - en smuk godnatsang, som handler om alle de spørgsmål, som børn kan have lige inden, de skal sove,« skrev dronning Mary til Phillip Faber.

51. Hyldet af Sanne Salomonsen

Før kong Frederik og dronning Marys bryllup i 2004, holdt man en stor hyldestkoncert i Parken under navnet 'Rock'n'Royal'.

Sanne Salomonsen var blandt de optrædende, og hun sang blandt andet Tina Turner-hittet 'Proud Mary' med de indledende ord:

»Søde, søde Mary. Jeg vil gerne sige velkommen til dig, og jeg vil have, alle skal vide, at du ikke kun er søde og flotte Mary. Du er også stærke og intelligente Mary, du er seje og balancerede Mary, og så er du 'Proud Mary'.«

52. Anonym svømmetur



I 2012 deltog dronning Mary i et svømmeløb i Københavns kanaler.

Hun var iklædt våddragt, badehætte og svømmebrille, og der var derfor ingen, der lagde mærke til, at hun var med, fortalte hendes svømmelærer, den tidligere professionelle svømmer Mette Jacobsen til B.T..

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' herunder: