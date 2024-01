Det vakte opsigt, da Kongen fra balkonen under tronskiftet søndag løftede armen og afslørede et helt særligt armbånd.

Der var nemlig tale om et såkaldt shamballa-armbånd.

Det bekræftede begge ejere af firmaet Shamballa Jewels, Mikkel og Mads Kornerup til B.T.

Og Kongen er ikke den eneste kendte dansker, der har smag for mærket.

Kong Frederik X viste glad armbåndet frem. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik X viste glad armbåndet frem. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Musikproducer og natklubejer Remee Jackman, er også fan af produktet.

Det fortæller han til B.T.

»Jeg har kendt Mads, siden jeg var 16-17 år, hvor han var fotograf, da jeg spillede på Roskilde første gang. Jeg elsker Shamballa og alt, hvad de står for. Smukkeste smykker og dejlige mennesker – så godt valg af Kongen,« fortæller han.

Ordet 'shamballa' stammer fra buddhismen og er en hentydning til et mytisk kongerige, der er et helligt sted i buddhismen, fordi det var her, at Buddha blev oplyst under bodhi-træet.

Hos smykkefirmaet, der er dansk, beskriver de deres smykker som en blanding mellem nordisk design og en gammel østlig filosofi.

Armbåndene skal symbolisere den højest mulige oplysning og give dig hjælp til at 'lede efter dig selv'.

Det udspringer af tibetansk kultur.

Remee Jackman er vild med smykkefirmaet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix Vis mere Remee Jackman er vild med smykkefirmaet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Adspurgt om han mener, at smykkerne har en spirituel eller buddhistisk klang over sig, svarer Remee:

»Jeg ser ikke Shamballa som hverken religiøst eller politisk. De har bare god smag og god energi.«

Kong Frederik er ikke den eneste i den royale familie, der kan lide mærket.

Også prins Vincent havde armbåndet på, da der var tronskifte.

Og det er måske ikke så underligt.

Dronning Mary har i hvert fald i 2017 associeret sig helt åbent med det danske mærke.

Kronprinsesse Mary klippede båndet over i 2017 med de to ejere i Soho – inden hun blev dronning Mary i 2024. Foto: Ritzau/Scanpix Vis mere Kronprinsesse Mary klippede båndet over i 2017 med de to ejere i Soho – inden hun blev dronning Mary i 2024. Foto: Ritzau/Scanpix

Det gjorde hun, da hun under en tur til New York for at deltage i FNs generalforsamling, tog sig tid til at åbne en ny butik for mærket i Soho.

På billeder fra arrangementet kan man se den daværende kronprinsesse, der klippede båndet over på den nye forretning.

Ifølge en artikel fra Her&Nu i 2008 skulle dronning Mary have bestilt et armbånd fra mærket med en sjælden Australian Rose Diamond, syv tahitiperler samt to store og to mindre guldkugler.

Mads og Mikkel Kornerup vil ikke oplyse, om den royale familie har betalt for deres armbånd, eller om der er tale om en gave.

De betragter deres relation med deres kunder som private.

B.T. har rakt ud til Kongehuset for en kommentar til forholdet med Shamballa Jewels, men de er ikke vendt tilbage.

I den nye bog 'Kongeord' fortæller kong Frederik dog om sit forhold til kirke, Gud og tro, og han forklarer også, at valgsproget har en forbindelse til netop Gud.

»'Forbundne' knytter hver og en af os til noget større end os selv, og dette større kan ses som forbindelsen til andre mennesker, til Gud og vores fælles historie,' lyder det i bogen.