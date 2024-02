Dronning Margrethe var selv med, da Danmark gik fra en dronning til en konge som regent.

Men der var ingen tvivl om, at danskerne i den grad havde været glad for at have haft en dronning i over 50 år på tronen.

Og den kærlighed har dronning Margrethe også mærket.

I et opslag på Kongehusets sociale medier, skriver hun nu en tak til danskerne.

'Det har siden årsskiftet glædet mig at opleve den store og varme opmærksomhed fra alle egne af Rigsfællesskabet i forbindelse med min abdikation for præcis en måned siden,' lyder det indledningsvist med henvisning til tronskiftet 14. januar.

Dronningen har modtaget mange hilsner gennem den sidste måned, og nogle af dem bliver vist på billeder til opslaget.

'Af hjertet tak for de gaver, som jeg har modtaget, og til alle, der enten har skrevet, tegnet, bagt, strikket, flaget, sunget eller på anden vis har sendt en hilsen i anledning af tronskiftet,' skriver hun.

Og de mange tanker fra danskerne har ramt dronningen.

'De mange hilsener er gået mig til hjertet, og jeg har værdsat hver og en,' skriver hun til sidst.

For tiden er dronning Margrethe rigsforstander i Danmark.

Det skyldes, at kongeparret er på en vinterferie med deres børn.