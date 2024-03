Fransk løgsuppe til 34 kroner. Steak frites til 124 kroner. Og én liter Sauvignon Blanc til 193 kroner.

Det er, hvad der kan findes på menukortet hos restauranten Bouillon på Frederiksberg, som åbnede i september sidste år.

De lave priser, der ligger i den modsatte ende af, hvad der kendes fra de fleste spisesteder i København, vakte straks opsigt. Og ifølge B.T.s anmelder var maden også ganske glimrende.

Denne duo af billige priser og god mad har hevet så mange gæster til restauranten, at det nu er tid til at udvide.

Bouillon gør således klar til at åbne i Aarhus.

Det fortæller Torben Klitbo, som er manden bag restauranten, i en pressemeddelelse.

»Jeg har altid godt kunnet lide Aarhus, men har aldrig rigtigt haft det rigtige at dukke op med herovre. Men tiden er kommet med Bouillon. Det er et spisested, jeg tror vil passe godt til de mange studerende og den småfrankofile stemning i byen. Og så er jeg selv jyde og kan derfor sige med sikkerhed, at vi kan godt lide en god pris og fornemmelsen af at få noget for pengene.«

Den nye restaurant skal ligge på Europaplads 2.

Det var ikke kun B.T.s anmelder, der var begejstret for sit besøg på Bouillon. Selvom Berlingske 'kun' gav den tre og en halv stjerne, skrev de, at restauranten med sine priser var »uimodståelig«, og at man på »nuværende tidspunkt nok ikke (får) et bedre restaurantmåltid til pengene i det ganske land.«