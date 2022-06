Lyt til artiklen

Kom nu frem med, hvad dit parti vil politisk, Inger Støjberg.

Den afhoppede DF'er Liselott Blixt stiller nu et krav før, at hun beslutter, om hun vil melde sig ind i Danmarksdemokraterne.

»Jeg skal vide, hvor hun står med sundhed og psykiatri. Her kan jeg ikke gå på kompromis,« siger Liselott Blixt til B.T.

Det var tidligere på året, at Liselott Blixt sammen med Karina Adsbøl, Bent Bøgsted, Lise Bech, Hans Kristian Skibby og Marie Krarup besluttede at blive løsgængere, efter valget af Morten Messerschmidt som ny partiformand.

Den afhoppede DF'er Liselott Blixt stiller nu krav til Inger Støjberg. Foto: Liselotte Sabroe

Lørdag er det kommet frem, at Bent Bøgsted og Hans Kristian Skibby stiller op for Danmarksdemokraterne.

Og fredag aften gjorde DF-profilen Peter Skaarup det klart, at han også vil skifte til Inger Støjbergs nye parti.

Men Liselott Blixt, der selv var sundhedsordfører for DF, vil altså først høre, hvad partiet står for inden for sundhed og psykiatri.

»Jeg venter på at tale med Inger om det,« siger hun.