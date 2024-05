Samtlige 617 lejligheder i det spritnye kompleks i København er nu færdige – og er netop blevet indviet.

Men det er ikke alle og enhver, der kan bo i dem.

For det er Dansk Metal, der står bag byggeprojektet Sydporten i Københavns Sydhavn, og det er en altafgørende detalje for potentielle beboere.

Fagforeningens medlemmer samt medlemmernes børn og børnebørn har nemlig udtrykkelig førsteret til boligerne.

Som forbundsformand i Dansk Metal, Claus Jensen, udtrykker det:

»Jeg er glad for, at vi nu kan tilbyde vores medlemmer et godt sted at bo i København, hvor der ellers er massiv mangel på boliger,« siger han i en pressemeddelelse:

»Det giver en ekstra værdi til dem, der er medlem af en rigtig fagforening. Og så er det selvfølgelig en god forretning for Dansk Metal, at vi investerer i fast ejendom.«

De første beboere er allerede flyttet ind i de boliger, der stod først færdige.

De 617 lejligheder fordeler sig på følgende måde:

214 familieboliger: 45 toværelses-, 117 treværelses-, 42 fireværelses- og 10 femværelseslejligheder.

403 kollegieboliger: 356 etværelses-, 28 toværelses-, 13 treværelseslejlighedeog 6 handicapvenlige boliger.

Af Sydportens hjemmeside fremgår det, at der er mange ledige lejligheder i forskellige størrelser, som folk, der ikke har en relation til Dansk Metal, altså godt kan flytte ind i, hvis der ikke er interesserede i forlommen.

Her kan man se, at kollegielejligheder koster fra 5.500-7.500 om måneden.

Af de almindelige lejligheder, der er ledige, ligger de dyreste femværelseslejligheder på knap 23.000 kroner om måneden, mens en toværelseslejlighed kan fås for cirka 13.000 kroner om måneden.