Du kan både få serveret pasta og pak choi.

Men siden den populære restaurant åbnede sidste år, har der været flere problemer.

Det skriver Ekstra Bladet, og så fremgår det ikke mindst af Italo Thai's to nylige kontrolbesøg.

Her kan man se, hvordan restauranten, der ligger på Værnedamsvej i København, for nylig har modtaget to sure smileyer af Fødevarestyrelsen.

Foto: Fødevarestyrelsen

I marts lød kritikken, at der 'i virksomhedens opvaskeområde ikke er mulighed for at vaske hænder, virksomheden har ikke en håndvask i opvaskeområdet. Virksomheden håndterer snavset og rent service i opvaskeområdet'.

Den mangelvare udløste en bøde på 5000 kroner og en sur smiley.

24. april kom Fødevarestyrelsen atter på besøg, og der kunne man konstatere, at der, på trods af kritikken, fortsat ikke var sat en håndvask op i området.

Og så havde restauranten heller ikke hængt den seneste kontrolrapport op fra marts. I stedet hang der en fra februar - således uden den sure smiley.

Derfor måtte Italo Thai tage imod endnu en sur smiley og en bøde.

Over for Ekstra Bladet oplyser Jacob Kampp Berliner, der er en af ejerne i den populære restaurant, at problemet allerede vil blive løst i morgen:

»Vi har fået påbud om at installere en vask, udover de fire vi har i forvejen. Den er installeret i morgen, så alt skulle være i orden,« skriver han til Ekstra Bladet.

Italo Thai åbnede i februar 2023, og på restauranten kan man få serveret retter fra både det thailandske og italienske køkken.