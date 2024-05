Det amerikanske selskab Super Micro Computer er braget op med omkring 200 pct. i år, men investorerne tager ikke varmt imod selskabets seneste regnskab, som er offentliggjort onsdag aften dansk tid.

Super Micro-aktien blev således sendt ned med 10 pct. i det amerikanske eftermarked onsdag.

Læs også: En dyr dag på børsen: Vigtigt indeks faldt markant



Eftermarkedet er et uofficielt marked for værdipapirer, der foregår i timerne efter den normale børshandel i USA. Det kan give en indikation på, hvordan den reelle børshandel kommer til at udvikle sig.

Super Micro Computer aflagde tirsdag aften dansk tid sit regnskab for tredje kvartal, da selskabet arbejder med skævt regnskabsår. Her landede indtjeningen per aktie noget højere end forventet på 6,65 dollar per aktie mod forventninger om 5,78 dollar per aktie.

Til gengæld skuffede omsætningen i kvartalet en smule i forhold til forventningerne, da den landede på 3,85 mia. dollar mod forventninger om 3,95 mia. dollar, skriver CNBC.

Dog var Super Micro Computer ude med en opjustering af sine forventninger til omsætningen for året. Selskabet regner nu med en omsætning på mellem 14,7 og 15,1 mia. dollar mod tidligere forventninger om 14,3 til 14,7 mia. dollar.

Super Micro Computer er et amerikansk selskab, der har hovedsæde i Californien, men som også er til stede i Holland og Taiwan. I marts fik selskabet plads i det toneangivende amerikanske aktieindeks S&P 500.

Det seneste år er aktien braget op med 717 pct.

Læs også: Børshus ser stort potentiale i dansk aktie: Der er 2500 kr. at hente

Læs også: Novo Nordisk med pludselig beslutning: Guldæg bliver billigere