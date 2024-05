Vi tager smertestillende piller mod hovedpine, menstruationssmerter og tømmermænd. Nogle tager dem endda for at forebygge hovedpine, menstruationssmerter og tømmermænd.

Men ifølge flere studier virker de ikke nær så godt, som vi tror, skriver Weekendavisen. Og de er heller ikke helt så ufarlige, som vi tror, siger overlæge til B.T.:

»Alligevel spiser folk dem i hobetal,« lyder det fra Gitte Handberg, der er overlæge på Smerteklinikken på Bispebjerg Hospital.

Pillerne kræver hverken recept eller forudgående aftale med en læge, men ifølge Danmarks Apotekerforening var paracetamol det lægemiddel, der i hele 2022 blev udleveret flest pakninger af på landets apoteker.

To-tre procent af alle danskere lider af hovedpine på grund af medicinoverforbrug, siger professor med speciale i hovedpine.

11 millioner pakker af Panodil, Pinex og Pamol, svarende til knap 1 milliard piller, blev i 2022 langet over apotekerdisken. Mens der i kiosker og på tankstationer blev solgt ekstra 100 millioner piller.

Alt i alt svarer det til, at alle danskere sluger 183 hovedpinepiller om året. Eller at alle – unge som gamle, mænd som kvinder – hver anden dag popper en pille ud af en blisterpakke.

Det er et problem, mener Gitte Handberg. For pillerne virker ikke nødvendigvis så godt, som vi regner med.

På Smerteklinikken på Bispebjerg Hospital ser hun ofte patienter, der får hovedpine på grund af hovedpinepillerne:

»Bruger man paracetamol over lang tid, kan det give hovedpine. Især hos migrænikere. Det er jo at skyde sig selv i foden – at tage piller mod hovedpine og få hovedpine.«

B.T. sætter fokus på danskernes brug af håndkøbsmedicin.



Hendes første råd til kroniske smertepatienter er derfor at droppe håndkøbsmedicinen:

»Jeg har mødt mange patienter med spændingshovedpine, der har fået mindre hovedpine af at holde op med at tage paracetamol,« siger hun.

Weekendavisen har gennemgået en række nyere videnskabelige artikler, der har koblet brugen af håndkøbsmedicinen med andre uønskede bivirkninger. Det gælder blandt andet fertilitetsproblemer hos både dyr og mennesker, øget risiko for autisme og adhd og indre blødninger.

Forskerne diskuterer stadig, hvor gode de konkrete studier er og hvor sikker sammenhængen mellem uønskede bivirkninger og håndkøbsmedicinen er.

Så mange danskere tager medicin hver dag: Gjensidige har i en repræsentativ undersøgelse stillet spørgsmålet:

Er det nødvendigt for dig at tage medicin, for at du kan komme gennem din hverdag/din arbejdsdag?

Danskernes svar lød: Ja, smertestillende medicin: 9 procent. Ja, medicin mod psykisk lidelse: 6 procent. Ja, beroligende medicin: 1 procent. Ja, en anden type medicin: 8 procent. Nej: 70 procent. Ved ikke: 3 procent. Ønsker ikke at svare: 3 procent.

Imens bliver danskerne ved med at tage pillerne, selvom et studie fra 2021 såede tvivl om deres virkning.

Et australsk forskerteam fra The University of Sydney sammenlignede dengang flere studier af virkningen af paracetamol og konkluderede, at indholdsstoffet beviseligt kun virker på fire typer af smerte:

Slidgigt i knæ og hofte. Smerter, efter operation i hjernen. Spændingshovedpine. Smerter i mellemkødet efter en fødsel.

Derimod kunne forskerne ikke finde evidens for, at stoffet virker mod for eksempel ryg- og lændesmerter.

Overlæge Gitte Handberg arbejder med smertepatienter på Bispebjerg Hospital.

Gitte Handberg kender ikke det australske studie, men hun har i 25 år arbejdet med patienter med kroniske smerter. Overfor dem har hun talt dunder, når det kommer til håndkøbsmedicinen:

»Studier viser, at efter tre måneder, hvor man har taget medicinen fast, så virker det ikke mere. Hos kroniske smertepatienter, der måske har taget medicinen i seks, otte eller ti år, kan jeg fjerne pillerne uden, at det gør nogen som helst forskel på patienternes smerter.«

I dag arbejder hun med patienter, der har akutte smerter efter for eksempel en operation. Her virker paracetamol.

»For nyopererede patienter er paracetamol standardbehandling. Det er effektivt og ufarligt at tage pillerne i fire, seks eller otte dage,« siger hun og tilføjer:

»Det handler ikke om at lægge medicinen for had, men det skal bruges med omtanke.«

Er du i tvivl om, hvornår du skal tage smertestillende piller, opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at læse indlægssedlen, spørge på apoteket eller konsulterer sin egen læge – også selvom det er håndkøbsmedicin.

