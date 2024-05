De danske tennisfans kommer til at bide negle.

For tirsdag kom der en melding, der nu betyder, at Caroline Wozniackis French Open-håb hænger i en ekstremt tynd tråd.

Tilmeldingen til årets kvalifikationsturnering ved French Open er nemlig lukket, og det er uden den danske tennisstjerne blandt deltagerne.

Det skriver WTA på sin hjemmeside.

Foto: Afp7 Vía Europa Press/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Afp7 Vía Europa Press/AP/Ritzau Scanpix

Og da Caroline Wozniackis lave placering på verdensranglisten for længst har betydet, at hun ikke er blevet tildelt en direkte plads i hovedturneringen, skal hun nu håbe på en kæmpe gave i allersidste øjeblik.

For hvis tennisdarlingen skal have en billet til det berømte grusunderlag i Paris, kræver det, at hun bliver tildelt et wildcard.

Det virker dog ret usandsynligt, at det kommer til at ske.

French Open-arrangørerne har nemlig tradition for at tildele de fleste wildcards til franske spillere, viser de seneste års deltagerlister.

Danskerens far og træner, Piotr Wozniacki, har da også i et interview med B.T. for længst gjort det klart, at de da heller ikke regner med at få en gratis plads i hovedturneringen.

Dermed er Caroline Wozniackis helt store drøm om at komme med til OL ved at krakelere.

Både Holger Rune og Clara Tauson er i forvejen sikret en plads ved årets French Open.