De danske tennisfans får travlt, hvis de vil følge Caroline Wozniacki de kommende måneder.

For noget tyder på, at den danske verdensstjerne har tænkt sig at spille flere turneringer, end hun indtil videre har gjort i sit opsigtsvækkende comeback.

Det fortæller danskerens far og træner, Piotr Wozniacki, til B.T.

Her afslører han, at det især er den kommende grussæson, hvor de rød-hvide tenniselskere meget vel kan ende med at sidde klistret til tv-skærmene.

Foto: Sydney Low/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Sydney Low/AP/Ritzau Scanpix

»Vi har selvfølgelig snakket om turneringer i Madrid, Rom, Stuttgart og Berlin, men vi er nødt til at afvente lidt på grund af den nuværende situation,« lyder det fra tennisfaren.

Og netop den melding er godt nyt til de eksperter, der har kritiseret den danske tennisdronning for ikke at deltage i nok turneringer.

»Man kan ikke holde de lange pauser. Hvis hun vil det her, så er hun nødt til at spille flere turneringer. Ellers har jeg svært ved at forestille mig, at hun nogensinde kommer i nærheden af de mål, som hun har fortalt om,« lød det blandt andet fra TV 2's kommentator Peter Bastiansen.

I skrivende stund ligger Caroline Wozniacki 'kun' nummer 206 på verdensranglisten, og derfor er den danske grand slam-vinder stadig afhængig af wildcards.

Piotr Wozniacki er tilbage som træner, efter Caroline Wozniacki har gjort comeback som professionel. Foto: Sydney Low/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Piotr Wozniacki er tilbage som træner, efter Caroline Wozniacki har gjort comeback som professionel. Foto: Sydney Low/AP/Ritzau Scanpix

Medmindre hun stryger til tops ved turneringerne i San Diego, Indian Wells eller Miami, hvor hun skal spille de kommende uger.

»Det handler om at kigge på Carolines rangering i forhold til, om vi skal bruge wildcards for at kunne komme med. Så vi er nødt til at vente lidt med planlægningen,« forklarer Piotr Wozniacki og fortsætter:

»Men vores plan og tanke er da, at hun gerne vil til French Open og Wimbledon, men her skal hun ligge i top-100 for at få en direkte plads, så vi må vente lidt med at diskutere de to turneringer.«

Foråret og sommerens store planlægning afhænger nemlig af, hvordan det kommer til at gå de næste par uger i USA, afslutter han:

»Vi må se, hvordan Carolines rangering ser ud efter de tre turneringer i San Diego, Indian Wells og Miami. Hvis hun spiller godt, så...«

Tennisfans verden over har de seneste måneder undret sig over, hvorfor den danske stjerne blot har deltaget i fem turneringer, siden hun gjorde comeback i efteråret.

En beslutning, som Piotr Wozniacki i weekenden satte ord på i et stort interview med B.T.