Caroline Wozniacki har ét klart mål med sit opsigtsvækkende comeback.

Hun vil tilbage i verdenstoppen.

Men kan man det, hvis man ikke deltager i ret mange turneringer? Det har flere tennisfans i hvert fald stillet spørgsmålstegn ved.

For siden efteråret, hvor den danske verdensstjerne genoptog karrieren, er det faktisk kun blevet til 10 officielle kampe fordelt på fem turneringer. Senest blev det til et exit allerede i anden runde ved Australian Open.

Tennis – Australian Open – Melbourne Park, Melbourne, Australia – January 17, 2024 Denmark's Caroline Wozniacki reacts during her second round match against Russia's Maria Timofeeva REUTERS/Eloisa Lopez Foto: Eloisa Lopez/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Tennis – Australian Open – Melbourne Park, Melbourne, Australia – January 17, 2024 Denmark's Caroline Wozniacki reacts during her second round match against Russia's Maria Timofeeva REUTERS/Eloisa Lopez Foto: Eloisa Lopez/Reuters/Ritzau Scanpix

Men spørger man danskerens far og træner, Piotr Wozniacki, så er det ikke realistisk, at datteren fremover kan få lige så meget kamptræning, som mange andre tennisstjerner får.

Det fortæller han i et interview med B.T.

»Caroline skal ikke spille mange turneringer i den situation, hun står i med familie og to børn. Det er hendes beslutning, at hun spiller de turneringer, der passer til hende. Hun laver sin egen plan,« lyder det fra Piotr Wozniacki.

Han mener da heller ikke, at man skal sammenligne datteren med den tennisspiller, hun var, inden hun lagde ketsjeren på hylden for fire år siden.

Caroline Wozniacki røg allerede ud i anden runde ved Australian Open. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Wozniacki røg allerede ud i anden runde ved Australian Open. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Rollen som mor kan nemlig ikke undgå at påvirke en professionel karriere, lyder det videre fra tennisfaren:

»Det er en ny situation i forhold til sidst, hun spillede. Der var hun jo alene og fri for mange obligatoriske ting. Der kunne hun hurtigt spille en ny turnering, hvis det ikke lige gik så godt ved en anden. Sådan er det bare ikke i dag med to små børn.«

Har hun ikke brug for kontinuerligt med kamptræning, hvis hun skal være blandt de bedste igen?

»Caroline skal prøve at gøre det på sin måde, så hun kan lave resultater. Hun siger, hun han lave resultater, og det tror vi på, at hun kan. Hun tager selv beslutningen, hvornår hun vil spille. Det er ikke på grund af fysikken. Det er på grund af familien og dét at være for meget væk.«

Men er det så realistisk, at hun kan komme tilbage i verdenstoppen?

»Med to børn skal vi jo kigge på, hvad der er realistisk. Det er heller ikke nemt at komme tilbage, hvor man træner mere, men spiller mindre. Caroline har vundet en grand slam, og hun er meget tilfreds med det, hun har opnået. Hun mangler ikke noget.«

Den kommende måned bliver der dog lidt mere aktivitet i Caroline Wozniackis kampkalender.

Her skal hun nemlig deltage i tre turneringer i USA – San Diego Open, Indian Wells og Miami Open.

Forleden afslørede Wozniacki-lejren ligeledes, at hun er klar til at gøre comeback på landsholdet i april.

