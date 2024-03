Caroline Wozniacki gør så småt klar til sin første optræden for det danske landshold siden 2015.

I 2016 bar den tidligere verdensetter den danske fane ind ved OL i Rio, og det er endnu længere tid, siden hun optrådte for landsholdet.

Men det kan der meget vel snart blive lavet om på.

For efter hun har gjort comeback på tennisbanen, liner hun nu endnu et op, afslører hendes far, Piotr Wozniacki, over for B.T.

Caroline Wozniacki under OL i Rio de Janeiro i 2016. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Wozniacki under OL i Rio de Janeiro i 2016. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

»Caroline er klar til at spille Billie Jean King Cup for Danmark, så det er en del af vores plan de kommende måneder, ja. Hun vil meget gerne spille med dér,« lyder det.

Og netop den melding vækker da også begejstring hos Dansk Tennis Forbund.

»Det er en super melding! Vi er meget glade for, at Caroline er kommet tilbage, og vi har altid haft indtrykket af, at hun gerne vil spille for Danmark,« fortæller Jens Anker Buus Andersen, der er sportschef i forbundet.

Han slår dog fast, at holdet til Billie Jean King Cup, der begynder 8. april i Portugal, endnu ikke er udtaget.

Men meget skal nok gå galt, hvis ikke Danmarks største tennisnavn ender på holdkortet.

»Holdet er selvfølgelig ikke udtaget endnu, men Caroline er da på den korte liste, kan jeg godt afsløre. Vi har intensiveret forhandlinger med hende den seneste tid.«

I 2019 blev den danske verdensstjerne udtaget til det, der dengang hed Fed Cup. Hun meldte dog afbud kort efter.

Året efter stoppede hun så karrieren ved Australian Open, og timingen skyldtes blandt andet, at hun var usikker på, om hun ville få lov til at spille ved OL i Tokyo, fordi hun ikke havde spillet nok kampe med det danske landshold.

Dengang var der en mulighed for at få en dispensation, og det er der også i år for Wozniacki, som tidligere har talt varmt om at stille op i Paris – med Holger Rune som makker.