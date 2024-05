Efter store demonstrationer, der flere gange har udviklet sig voldeligt, advarer Udenrigsministeriet nu danske rejsende, der befinder sig i Georgien.

Især i hovedstaden Tbilisi har der de seneste dage været store protester, som er endt voldeligt.

Derfor advarer ministeriet nu danskerne.

'Hold dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan opstå med kort varsel og udvikle sig voldeligt. Følg altid de lokale myndigheders anvisninger,' skriver UM i en opdateret rejsevejledning for landet.

Politiet har under protesterne brugt vandkanoner og tåregas mod demonstranterne.

Protesterne skyldes et nyt lovforslag fra regeringspartiet, Georgiens Drøm, som kritikerne mener, vil bringe Georgien endnu tættere på Rusland. Politiet har brugt hårdhændede metoder mod demonstranterne. Vandkanoner og tåregas er blevet brugt i stort omfang.

Ifølge lovforslaget skal alle organisationer, som modtager midler fra udlandet, registrerer sig som 'udenlandsk agenter'.

Frygten er, at loven vil hæmme organisationer, som arbejder for et stærkere samarbejde med EU og Europa, og dermed trække Georgien, der officielt er EU-kandidat land, tættere på Rusland.

Tidligere i april skabte lovforslaget også tumultariske scener i landets parlament. Her blev talsmanden for regeringspartiet slået ned af en oppositionspolitiker midt under en tale. Tumulten spredte sig derefter til resten af parlamentet.

Georgien, der tidligere var en del af Soviet Unionen, var i krig med Rusland i 2008. Fredsforhandlingerne sluttede med, at Georgien opgav to regioner i den nordlige del af landet, som de facto kontrolleres af Rusland.

Man kan holde sig opdateret omkring situationen i landet på Udenrigsministeriets hjemmeside her.