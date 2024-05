Prinsesse Benedikte, der mandag fyldte 80 år, blev tirsdag fejret på helt særlig maner af det danske Kongepar.

Ifølge Kongehusekspert var det en smuk gestus fra kong Frederik og dronning Mary.

Tre søstre i front, hvor af én er dronning, én er eksdronning og den sidste er prinsesse. Bagved står Kongeparret samt flere andre familiemedlemmer.

Kongehuset udsendte tirsdag det opsigtvækkende billede i anledning af prinsesse Benediktes 80 års fødselsdag.

Prinsesse Benedikte i slutningen af marts. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Benedikte i slutningen af marts. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Den danske prinsesse var nemlig blevet inviteret til frokost hos Kongeparret i Frederiks VIIIs palæ på Amalienborg, og det var her, at billedet blev taget.

Ifølge kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen er det et anderledes billede, end man er vant til at se fra Kongehuset:

»Det er ualmindeligt familiært. De fleste billeder, vi ser fra Kongehuset, er på en måde hierarkiske. Og det her er stillet op som et hvilket som helst andet familiefoto. Med tre søstre i forgrunden og værtsparret i midten,« siger han om billedet, hvor også prinsesse Benediktes to døtre, prinsesse Alexandra og prinsesse Nathalie, samt tre af hendes børnebørn er med.

»Som et kongehusfoto, der egentlig er et familiefoto, er det her ualmindelig almindeligt,« siger han.

Fødselsdagsbilledet med prinsesse Benedikte i front. Foto: Kongehuset Vis mere Fødselsdagsbilledet med prinsesse Benedikte i front. Foto: Kongehuset

Fødselsdagfrokosten var ikke kun et gensyn med familien for prinsesse Benedikte. Den var også et gensyn med hendes barndomshjem.

Da prinsesse Benedikte og hendes søstre var børn, var det nemlig Kong Frederik og dronning Ingrid, der boede i palæet sammen med deres børn.

Derfor er det også ifølge Sebastian Olden-Jørgensen en fin tanke fra Kongeparret at invitere prinsessen til fødselsdagsfrokost.

»Det er en smuk gestus og en meget smuk anerkendelse, fordi hun netop i rigtig, rigtig mange år har været meget trofast og skattet og været her i landet jævnligt. Og så er hun også dygtig til det (at varetage kongelige forpligtelser, red). Så det er helt på sin plads og også menneskeligt tiltalende,« siger han.

Hvad har prinsesse Benedikte betydet for det danske kongehus?

»Hun har været et aktivt medlem og har stillet op i både Danmark og i udlandet. Hun gør det rigtig godt med en naturlig imødekommenhed og en værdighed, som bare virker rigtig godt. Så hun har været an 'working royal', som man siger i England,« siger Sebastian Olden-Jørgensen og fremhæver, at prinsessen har bevaret sit nære forhold til Danmark.

»Selv om hun er flyttet til udlandet (Tyskland, red.), så har hun i meget stor udstrækning arbejdet for det danske kongehus.«

Så hun har ydet noget for apanagen?

»Ja, det må man sige,« siger han.

Prinsesse Benediktes tyske mand, prins Richard af Berleburg, døde i 2017. Prinsessen har siden fortalt i et fødselsdagsinterview med Billed-Bladet, at hun nu er flyttet permanent hjem til Danmark.

Hendes søn, prins Gustav, har overtaget slottet i Berleburg efter sin far.

