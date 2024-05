Det er usandsynligt, at næste bevægelse for den amerikanske styringsrente bliver en stigning.

Sådan lød det fra chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, fra talerstolen efter Federal Reserves rentebeslutning. Læs mere om beslutning her.

Den kommentar tog aktiemarkedet pænt imod.

Det amerikanske hovedindeks, S&P 500, hoppede op efter kommentaren, og det stiger nu med 1 pct.

Ser man på Nasdaq-indekset er bevægelsen endnu mere bemærkelsesværdigt. Indekset stiger med 1,7 pct., mens Dow Jones stiger 1,4 pct.

Samtidig faldt renten på den tiårige amerikanske statsobligation fra omkring 4,65 pct. til 4,59 pct.

Det store spørgsmål på de finansielle markeder har den seneste tid været, hvornår Fed vil sætte renten ned.

Inflationsdata fra USA har dog vist, at priserne fortsat stiger for hurtigt, og det har sendt nervøsitet igennem markedet, om styringsrenten overhovedet kommer ned i år.

Med kommentaren fra centralbankchefen, lyder det dog ud til renterne ikke er på vej yderligere op.

Det var den store stigning i inflationen, som begyndte for to år siden, der fik centralbanken til at hæve renten.

Når renten hæves, falder efterspørgslen, hvilket kan hjælpe med at sænke inflationen.

Rentestigningerne har dog ikke været populære på aktiemarkedet, fordi virksomhederne får sværere ved at låne penge, og fordi økonomien kan blive ramt hårdt af høje renter.

